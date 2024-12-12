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Avusturalya düzenleyicisinden kripto para borsası Kraken'e rekor ceza

Avusturalya düzenleyicisinden kripto para borsası Kraken'e rekor ceza
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Avustralya Mahkemesi, Kraken'in yerel operatörü Bit Trade'i düzenleyici yükümlülüklerin ihlali nedeniyle 5,1 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Lisanssız marj işlemleri nedeniyle 1.100'den fazla yatırımcı zarar gördü. Yatırımcılar toplam 7 milyon dolardan fazla komisyon ve faiz ödedi yatırdı.

Avustralya düzenleyici kurumu ASIC'in açtığı davada Federal Mahkeme, Bit Trade'in tasarım ve dağıtım yükümlülüklerini ihlal ettiğine ve lisanssız kredi kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğine hükmetti. Yargıç John Nicholas, şirketin gelir artırma amacıyla hareket ettiğini ve düzenlemeleri göz ardı ettiğini vurguladı.

Binlerce Yatırımcı Kraken'in Lisanssız İşlemleriyle Zarara Uğradı

ASIC Başkanı Joe Longo, hedef pazar belirlemelerinin (TMD) yatırımcıları korumada temel unsur olduğunu açıkladı. Düzenleyici kurum, kripto şirketlerinin mevcut yasalara uyması gerektiği konusunda net bir tavır sergiledi.

Mahkeme kayıtlarına göre bir yatırımcı tek başına yaklaşık 4 milyon dolar kaybetti. Bit Trade, ASIC'in TMD gerekliliği konusundaki uyarılarına rağmen perakende müşterilere hizmet vermeye devam etti.

Şirket sözcüsü, uyum çabalarının mahkeme tarafından takdir edilmesinden memnun olduklarını belirtse de karardan hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti. Kraken, bu kararların Avustralya ekonomisindeki büyümeyi önemli ölçüde engelleyeceğini savundu.

Federal Mahkeme'nin bu kararı, kripto para sektöründeki düzenleyici denetimlerin artacağının sinyalini verdi. ASIC, dijital varlık firmalarının düzenleyici uyum yükümlülüklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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