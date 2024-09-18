Avustralya Merkez Bankası CBDC projesinde radikal değişikliğe gitti

Avustralya Merkez Bankası, dijital para birimi araştırmalarında önemli bir yönlendirme yaparak, toptan satışa odaklanan bir CBDC'yi tercih ettiğini duyurdu. Bu karar, finansal kurumlar ve büyük ölçekli işlemler arasında kullanılacak bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Banka, perakende CBDC konusundaki gelecek planlarını da gözden geçirmeye devam edeceğini belirtiyor.

Toptan CBDC'ye Yeni Yaklaşım: Avustralya'nın Dijital Para Vizyonu Şekilleniyor

Avustralya Merkez Bankası (RBA), dijital para alanındaki çalışmalarında önemli bir strateji değişikliğine gitti. Banka, Blockchain temelli merkez bankası dijital para birimi (CBDC) konusunda önceliğini toptan satış modeline kaydırdığını açıkladı. Bu hamle, tüketicilere yönelik perakende CBDC yerine, finansal kurumlar ve bankalar arasında kullanılacak bir dijital para birimine odaklanılacağı anlamına geliyor.

RBA'nın mali sistemden sorumlu Başkan Yardımcısı Brad Jones, gün içinde yaptığı açıklamada konuya ışık tuttu. Jones, "Toptan CBDC'nin sunduğu fırsatları, perakende versiyona kıyasla daha umut verici buluyoruz. Son kararımızla birlikte bu alanda karşılaşacağımız zorlukların daha az olduğunu öngörüyoruz." dedi.

Banka tarafından yayımlanan son rapor, perakende CBDC'nin toplum yararına belirgin bir katkı sağlamadığını ortaya koydu. Raporda, mevcut perakende ödeme sisteminin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olduğu vurgulandı. RBA ve Hazine Bakanlığı, gelecekte yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak bu değerlendirmeyi yeniden gözden geçirmeye hazır olduklarını belirtti.

Avustralya, önümüzdeki üç yıl boyunca dijital paranın geleceğine yönelik kapsamlı bir araştırma programı yürütmeyi planlıyor. Bu çerçevede RBA, "Project Acacia" adını verdiği yeni bir girişim başlatacağını duyurdu. Projenin amacı, tokenizasyon ve yeni ödeme altyapıları aracılığıyla toptan satış piyasalarındaki fırsatları keşfetmek olarak açıklandı.

Brad Jones, Project Acacia'nın temel hedefini, "Tokenize edilmiş ticari banka mevduatları ve toptan CBDC'lerin finansal sisteme ve ekonomiye nasıl katkı sağlayabileceğini anlamak istiyoruz." sözleriyle açıkladı.

Öte yandan, perakende CBDC konusu da ülkede tamamen rafa kaldırılmış değil. RBA ve Hazine Bakanlığı, 2025 yılında bu alanda kamuoyunu da içine alan yeni bir katılım süreci başlatmayı planlıyor. Bununla birlikte kurumlar, 2027'de perakende CBDC'nin olası faydalarını ve gelecekteki yapısını inceleyen bir rapor yayımlanacak.