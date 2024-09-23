Avustralya kripto için yeni düzenlemesini açıkladı

Avustralya'daki kripto para borsaları için yeni bir dönem başlıyor. ASIC tarafından açıklanan yeni yasal zorunluluklar, Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) gibi büyük kripto varlıklarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

ASIC'ten Kripto Düzenlemesi: Piyasalara Yeni Kurallar

Avustralya hükümeti, kripto para piyasasını daha sıkı kontrol altına almak için harekete geçti. Ülkedeki kripto para borsalarının bundan böyle finansal hizmet lisansı edinmeleri zorunlu hale getirilecek.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), kripto para borsalarına yönelik yeni lisanslama şartlarını açıkladı. Bu adım, dijital varlık piyasasının daha kapsamlı bir şekilde düzenlenmesini amaçlıyor.

ASIC Komisyon Üyesi Alan Kirkland, Sidney'de düzenlenen AFR Kripto ve Dijital Varlıklar Zirvesi'nde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kirkland, Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto varlıkların artık Şirketler Yasası kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

Komisyon, kripto para birimleri ve ilgili ürünlere yönelik düzenleyici kılavuzların netleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, Şirketler Yasası'nın 225 numaralı Bilgi Formu'nun güncellenmesi planlanıyor.

Kirkland, Avustralya'da faaliyet gösteren çok sayıda kripto varlık şirketinin mevcut yasalar çerçevesinde lisans alma zorunluluğu ile karşı karşıya kalacağının altını çizdi. Bu durumun temel gerekçesi, işlem gören birçok kripto varlığının artık finansal ürün olarak kabul edilmesi.

Yeni düzenlemelerin 2024 yılının Kasım ayına kadar yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bu değişiklikler, Avustralya'daki kripto para piyasasının daha düzenli ve güvenilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.