Avustralya Federal Polisi kripto para cüzdanlarını araştıracak

Avustralya Federal Polisi, ülke genelinde 2.000'den fazla kripto cüzdanını etkileyen büyük çaplı bir kimlik avı operasyonunu soruşturuyor. Spincaster Operasyonu adı verilen bu soruşturma, Chainanalysis'in yürüttüğü kapsamlı bir analizin ardından başlatıldı.

Spincaster Operasyonu Kripto Tehditlerini Ortaya Çıkarıyor

Avustralya'da kripto para kullanıcılarını hedef alan geniş çaplı bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Avustralya Federal Polisi (AFP), ülke genelinde 2.000'i aşkın kripto cüzdanının tehdit altında olduğunu duyurdu. Bu tehdidin boyutları, Chainanalysis adlı şirketin yürüttüğü detaylı bir araştırma sonucunda gün yüzüne çıktı.

AFP Dedektif Başkomiseri Tim Stainton kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Spincaster Operasyonu kapsamında elde ettiğimiz veriler, siber suçluların Avustralyalıları hedef alan yeni taktiklerini gözler önüne seriyor. Bu bilgiler, suçluları yakalamak ve önlem almak açısından çok değerli." dedi.

Dolandırıcıların kullandığı başlıca yöntem, "onay kimlik avı" olarak adlandırılıyor. Bu yöntemde, kullanıcılar kandırılarak tokenlarını dolandırıcıların kontrolündeki adreslere aktarmaya ikna ediliyor. Özellikle yüksek kazanç vaat eden sahte yatırım projeleri ve romantik dolandırıcılık vakaları öne çıkıyor. 2021 yılının Mayıs ayından bu yana, Avustralyalıların bu tür dolandırıcılıklar sonucu kaybettiği toplam miktar yaklaşık 4 milyar doları buluyor.

AFP'nin Siber Suçlarla Mücadele Koordinasyon Merkezi, Chainalysis ile ortaklaşa düzenlenen bir çalıştayda, ele geçirilen cüzdanlar hakkında bilgi paylaşımı, çalınan fonların takibi ve anlık dolandırıcılık tespiti konularında eğitim aldı.

Kripto para kullanıcılarını korumak amacıyla AFP, BTC Markets, Binance ve Crypto.com gibi önde gelen kripto para borsalarıyla iş birliği yapıyor. Bununla birlikte, Commonwealth Bank ve National Australia Bank gibi ülkenin büyük bankaları, son bir yıl içinde kripto para dolandırıcılıklarını engellemek için kripto borsalarına yapılan para transferlerini sınırlandıran veya tamamen durduran önlemler aldı.