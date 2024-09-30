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Avustralya bankacılık devi ANZ Singapur'un kripto projesine katıldı

Avustralya bankacılık devi ANZ Singapur'un kripto projesine katıldı
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Avustralya'nın önde gelen bankalarından ANZ, Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) öncülük ettiği Project Guardian'a katıldı. Bu hamle, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve finansal piyasalardaki erişiminin genişletilmesi konusunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor. ANZ'nin katılımı, projenin uluslararası boyutunu güçlendirirken, kripto varlıkların geleneksel finans dünyasıyla entegrasyonunu hızlandırabilir.

Bankacılık sektörü, Blockchain teknolojisinin sunduğu fırsatları keşfetmeye devam ediyor. ANZ'nin Project Guardian'a katılımı, yalnızca başka bir bankanın kripto piyasasına girmesi olarak değerlendirilmemelidir. Bu gelişme Asya-Pasifik bölgesindeki finansal inovasyonun hızlanması ve Blockchain teknolojisinin bankacılık sektöründe daha geniş bir uygulama alanı bulması anlamına geliyor.

Blockchain Teknolojisi Bankacılığın Geleceğini Şekillendiriyor

ANZ, Proje Guardian'a katılarak stratejik bir karar aldı. Bu proje, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve finansal piyasalarda Blockchain kullanımının artırılması için oluşturuldu. Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) liderliğindeki bu girişim, kripto para varlıklarının geleneksel finans sistemine entegrasyonunu hızlandırma potansiyeli taşıyor.

ANZ'nin projeye katılımı, finansal yenilik alanında uluslararası iş birliğinin önemini vurguluyor. Banka, Chainlink Labs ve ADDX ile ortaklık kurarak, özel Blockchain ağlarını arasında birlikte çalışabilirlik konusunda deneyler yapmayı hedefliyor. Bu çalışmalar, ticari senet gibi tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının değişimi üzerine yoğunlaşacak.

Project Guardian, 2022 yılında başlatıldı. Katılımcılar arasında Birleşik Krallık, İsviçre ve Japonya gibi ülkelerin düzenleyici kurumlarının yanı sıra Deutsche Bank, Citi ve Apollo gibi finansal kurumlar yer alıyor. Proje, sabit gelir, varlık yönetimi ve döviz sektörlerinde tokenizasyonu araştırıyor.

Chainlink kurucu ortağı Sergey Nazarov, ANZ ile iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Nazarov, birlikte çalışabilirliğin finansal kurumların tokenize edilmiş varlıklarla ölçekli olarak işlem yapabilmesi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Chainlink CCIP'nin tokenize ekonominin büyümesini hızlandırmak için kilit bir faktör olduğunu söyledi.

ANZ Singapur Başkanı Mark Evans, bankanın vizyonunu paylaştı. Evans, ANZ'nin bölge genelinde müşterilerinin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olacak istikrarlı, güvenli bir dijital varlık ekosisteminin geliştirilmesini hızlandırmada bir rol oynamayı hedeflediğini belirtti. Bu açıklama, ANZ'nin teknolojik gelişim sürecindeki kararlılığını ortaya koyuyor.

ANZ'nin 50 yıldır Singapur'da faaliyet göstermesi, bu iş birliğinin köklü geçmişini gösteriyor. Bu uzun vadeli varlık, bankanın Asya-Pasifik bölgesindeki deneyimini ve finansal ekosistemdeki önemini pekiştiriyor.

Project Guardian'ın geleceği, finansal teknolojilerin gelişimi açısından kritik bir rol oynuyor. Bu proje, geleneksel finansal kurumların Blockchain ve kripto varlıklar gibi yenilikçi teknolojileri nasıl benimseyebileceğine dair bir örnek teşkil ediyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Avustralya Blockchain Singapur Finans Banka Dünya

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