Avrupalı yatırımcılar Bitcoin ETF'lerine yoğun ilgi gösteriyor

Avrupalı yatırımcılar, ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) rekor düzeyde sermaye akıttı. 105 milyar dolarlık bu devasa yatırım, ETF piyasasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

ABD Merkezli Bitcoin ETF'leri Avrupa Sermayesiyle Rekor Kırıyor

Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik ilgi, bu yıl içinde dikkate değer bir artış gösterdi. Avrupalı yatırımcılar, toplamda 105 milyar dolarlık yatırımla bu alanda yeni bir rekor kırdı.

Konu hakkında açıklama yapan kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa kaynaklı yatırımların ABD merkezli ETF'lerde önemli bir artış kaydettiğini belirtti. Balchunas, "Avrupa piyasalarındaki yüzde 10'luk artışa kıyasla, $SPY yüzde 24 yükseliş gösterdi. Asya'dan da benzer şekilde rekor düzeyde fon girişi gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelere rağmen, Bitcoin'in fiyatı 70 bin dolarlık önemli eşiği aşmakta zorlanıyor. Piyasa verilerine göre kripto para birimi bu seviyeye yaklaşsa da henüz üzerine çıkamadı.

Öte yandan, Bitcoin ağının toplam işlem gücünü ifade eden hashrate, 21 Ekim itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, ağın güvenliğinin ve madencilik maliyetlerinin arttığına işaret ediyor.

Balchunas ayrıca, ABD Bitcoin ETF'lerinin net akışlarda 20 milyar dolarlık önemli bir artış kaydettiğini vurguladı. Analist, bu başarının altın bazlı ETF'ler için beş yılı aşkın bir sürede elde edilen sonuçlara denk geldiğini belirtti.

Analistler konu hakkında yaptıkları açıklamada, ETF'lerden gelen sermayenin spot BTC fiyatları üzerindeki etkisinin genellikle birkaç gün gecikmeli olarak görüldüğünü ifade etti. Analistler, büyük yatırım girişlerinin piyasada geçici bir durgunluğa yol açabileceğini ve bu durumun spot piyasa alıcılarının faaliyetlerinde azalmaya neden olabileceğini belirtti.

Son dönemde Bitcoin ETF'leri sürekli bir yükseliş trendi içinde. 14 Ekim'de gerçekleşen 555 milyon dolarlık alımlar, Bitcoin'in fiyatını yüzde 5 artırarak 62.450 dolardan 66.479 dolara yükseltti. Dune Analytics'in verilerine göre Bitcoin ETF'leri şu anda dolaşımdaki Bitcoin arzının yüzde 4,9'una denk gelen 66,3 milyar dolarlık Bitcoin'i temsil ediyor.