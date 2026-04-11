Avrupa'da kripto para denetimi merkezileşiyor

Avrupa Komisyonu'nun "piyasa entegrasyonu ve denetim" paketini onaylayan görüşünde ECB, merkezi denetimin sınır ötesi piyasa oyuncularına tutarlı ve yüksek kaliteli gözetim sağlayacağını savundu. Büyük kripto hizmet sağlayıcıları ve işlem platformlarının AB finansal sistemi için "sistematik önem" taşıyabileceğini vurgulayan banka, mevcut ulusal gözetimi "yetersiz" bulduğunu da ifade etti.

ECB ESMA DENETİMİNİ DESTEKLEDİ

ESMA, halihazırda AB'nin Kripto Varlıklar Piyasası (MiCA) çerçevesi kapsamında teknik standartlar geliştirme ve denetimi koordine etme görevini yürütüyor. Yeni teklif bu yetkiyi genişleterek Paris merkezli otoriteye sistematik kripto platformları üzerinde doğrudan denetim yetkisi verecek.

Komisyon'un şubat ayında açıkladığı paket, ESMA'nın gözetim alanını yalnızca kripto platformlarıyla sınırlamıyor. Geleneksel piyasalardaki büyük takas kurumları ve işlem platformları da kapsama alınıyor. Komisyon bu adımları, finansal piyasaları derinleştirmeyi ve uyumlaştırmayı amaçlayan Sermaye Piyasaları Birliği gündeminin parçası olarak çerçeveledi ve daha entegre bir piyasanın daha bütünleşmiş bir denetim gerektirdiğini vurguladı.

27 ULUSAL REJİM YERİNE PARİS'TE TEK DENETÇİ

ECB aynı zamanda ESMA'nın genişletilmiş kripto denetim görevini üstlenebilmesi için yeterli personel ve finansal kaynaklarla donatılması gerektiğini uyardı. ESMA, daha önce bazı kripto şirketlerinin MiCA kapsamındaki düzenleyici statüleri hakkında "yanıltıcı izlenimler" yarattığını tespit ederek ulusal otoriteleri uygulamayı sıkılaştırmaya çağırmıştı.

Yeni çerçeve kapsamında sistematik önem taşıdığı değerlendirilen firmalar, 27 farklı ulusal rejimle muhatap olmak yerine Paris'teki tek bir denetçi karşısına çıkacak. Bu değişiklik uyum maliyetlerini artırabilir. Ancak blok genelinde faaliyet gösteren büyük borsalar ve saklama kuruluşları için beklentileri netleştirecek.