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Avrupa regülasyonları Monero'yu vuruyor

Avrupa regülasyonları Monero'yu vuruyor
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Kripto para borsası Kraken, Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) gizlilik odaklı Monero'yu (XMR) listeden çıkarma kararı aldı. 31 Ekim 2024'ten itibaren XMR alım satımı ve yatırma işlemleri sonlandırılacak. Bu karar, Monero'nun fiyatında yüzde 8'lik düşüşe neden oldu ve kripto dünyasında gizlilik coinlerinin geleceğini sorgulatıyor.

Kraken tarafından alınan bu kararı, Avrupa Birliği'nin kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (CASP) getirdiği yeni düzenlemelerin bir sonucunda geldi. Bu düzenlemeler, gizlilik odaklı tokenların kullanımını ve anonim kullanıcılar için hesap açılmasını yasaklıyor. Kraken'in adımı, global kripto ekosisteminde gizlilik coinlerine yönelik artan baskının son örneği olarak dikkat çekiyor.

Kraken'in Kararı Diğer Borsaları Etkileyebilir

Kraken, 31 Ekim 2024 tarihinden itibaren Avrupa Ekonomik Alanı'nda tüm Monero piyasaları için alım satım ve yatırma işlemlerini durduracağını açıkladı. Bu karar, Amerikan doları, euro, Bitcoin (BTC) ve Tether'in USDT'si ile olan alım satım çiftlerini kapsıyor.

Borsa, XMR desteğini sonlandırma nedeni olarak düzenleyici ve uyum yükümlülüklerini gösterdi. Kraken'in açıklamasında "Kapsamlı değerlendirme ve tüm uygulanabilir alternatiflerin araştırılmasının ardından, düzenleyici değişiklikler nedeniyle Avrupa Ekonomik Alanı'nda Monero'yu listeden çıkarmaktan başka seçeneğimiz olmadığı sonucuna vardık." ifadesi yer aldı.

Kraken, kullanıcılarına XMR tokenlarını çekmek için 31 Aralık'a kadar süre tanıdı. Eğer kullanıcılar bu tarihe kadar tokenlarını transfer etmezlerse Kraken bunları otomatik olarak Bitcoin'e dönüştürecek. Dönüştürülen tokenlar 6 Ocak 2025 tarihinde dağıtılacak.

Bu karar, Avrupa Birliği'nde kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Monero gibi gizlilik odaklı tokenları kullanmasını veya anonim kullanıcılar için hesap sağlamasını yasaklayan düzenleyici gelişmeleri takip ediyor. Kraken, daha önce de İrlanda ve Belçika'da XMR alım satımını sonlandırmıştı. 2021'de ise Birleşik Krallık'ta bulunan müşteriler için Monero desteğini kesmişti.

Gizlilik odaklı kripto paralara yönelik bu tür kısıtlamalar sadece Avrupa ile sınırlı değil. 2018'de Japonya, anonimliği artıran tokenlara yasak getirdi. 2020'de Güney Kore de alım satım platformlarında gizlilik coinlerini yasakladı. Avustralya borsaları da yeni düzenlemeler nedeniyle gizlilik tokenlarını listeden çıkarmaya başladı. Dubai ise 7 Şubat 2023'te gizlilik coinleriyle ilgili tüm faaliyetleri ve anonimliği artıran tokenların ihracını yasakladı.

Bu gelişmeler, kripto para dünyasında gizlilik ve şeffaflık arasındaki dengenin nasıl kurulacağı sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Gizlilik coinlerinin yasal statüsü ve gelecekteki durumu, düzenleyici otoriteler, borsa platformları ve kullanıcılar arasında önemli bir tartışma konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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