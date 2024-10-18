Avrupa finans devinden Singapur merkezli Blockchain şirketine yatırım

Finansal teknoloji dünyasında yeni bir ortaklık dikkat çekiyor. Belçika merkezli Euroclear, Singapur'un Blockchain odaklı finans altyapı operatörü Marketnode'a yaptığı yatırımla, Asya'daki dijital varlık ekosisteminde söz sahibi olmayı hedefliyor. Bu stratejik hamle, geleneksel finans kurumlarının Blockchain teknolojisine olan ilgisinin arttığını gösterirken Asya'nın finansal inovasyon merkezi olma yolundaki ilerleyişini de ortaya koyuyor.

Geleneksel Finans ve Blockchain Dünyası Birleşiyor

Euroclear, bu yatırımla Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirket, Marketnode'un ana hissedarları arasına katıldı. Bu hissedarlar arasında SGX Group, Temasek ve HSBC gibi önemli finans kuruluşları bulunuyor.

Marketnode, 2021 yılında SGX ve Temasek tarafından oluşturuldu. Şirket Gateway ve Fundnode olarak iki ana platform yönetiyor. Gateway, tokenizasyondan yararlanan uçtan uca bir platform olarak hizmet veriyor. Fundnode ise Singapur'un yatırım fonu altyapısını Blockchain üzerinde çalıştırıyor.

Euroclear'ın Asya Pasifik piyasaları CEO'su Philippe Laurensy, bu yatırımın bölgenin Euroclear'ın konumlandırması ve iş büyümesi açısından önemini güçlendirdiğini belirtti. Laurensy "Hızla büyüyen dijital varlıklar alanında Marketnode'un öncü yolculuğuna katılmaktan ve şirketin uluslararası hizmet genişlemesini desteklemekten heyecan duyuyoruz." dedi.

Temasek'in yatırım yönetici müdürü Pradyumna Agrawal, Euroclear'ın ortaklığının Marketnode'a uzmanlık ve daha geniş bir ekosisteme erişim sağlayabileceğini söyledi. Bu iş birliğinin "Singapur'un fonlar için önde gelen bir finans merkezi olarak konumunu güçlendirdiğini" ekledi.

Euroclear'ın bu hamlesi, şirketin Blockchain teknolojisini kritik bir yatırım alanı olarak gördüğünü gösteriyor. Şirket, daha önce de Londra merkezli Blockchain ödemeleri firması Fnality'ye 2022 ve 2023'te birden fazla turda yatırım yapmıştı.