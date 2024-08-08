Avi Eisenberg Mango Markets davasında yeniden yargılama istiyor

Kripto para dünyasını sarsan Mango Markets olayında yeni bir gelişme yaşandı. Platformda manipülasyon yaptığı iddiasıyla suçlu bulunan Avraham "Avi" Eisenberg, aldığı mahkûmiyet kararının bozulması için harekete geçti. New York Güney Bölgesi Mahkemesi'ne sunulan 77 sayfalık dilekçede, Eisenberg'in avukatları davanın yeniden görülmesini talep ederken, olayın yanlış değerlendirildiğini öne sürdüler.

Eisenberg Yeniden Mahkemede Adalet Arayışında

Kripto para borsası Mango Markets üzerindeki manipülasyon olayının baş aktörü Avraham "Avi" Eisenberg, aldığı mahkûmiyet kararına itiraz etti. Eisenberg'in avukatları, New York Güney Bölgesi Mahkemesi'ne sundukları kapsamlı dilekçeyle davanın yeniden görülmesini talep etti.

Savunma ekibi, 77 sayfalık başvuruda olayın yanlış değerlendirildiğini öne sürdü. Avukatlar, müvekkillerinin suça konu eylemleri gerçekleştirme amacı taşımadığını vurguladı. Dilekçede, "Eisenberg, olaylar sırasında Porto Riko'da yalnız başınaydı. Tüm gelişmeler bir saat içinde yaşandı ve suç mahalli konusunda somut bir kanıt sunulmadı." ifadeleri yer aldı.

İddianamedeki suçlamalar, Eisenberg'in MNGO Perpetuals adlı ürünün fiyatını manipüle ederek 110 milyon dolar değerinde kripto para elde ettiği yönünde. Savcılık, Eisenberg'in USDC stablecoinini kullanarak büyük miktarda MNGO alımı yaptığını ve bu hamlenin MNGO Perpetuals fiyatını yükselttiğini belirtiyor. Bu olaylar sonucunda platformun 116 milyon dolar zarara uğradığı öne sürülüyor.

Olayların ardından Eisenberg, Ekim 2022'de yaptığı açıklamada gerçekleştirdiği işlemlerin Mango Markets politikalarına uygun ve yasal olduğunu savunmuştu. Daha sonra 67 milyon doları platforma iade eden Eisenberg, Mango Markets topluluğunun onayıyla 47 milyon doları elinde tutma hakkı kazanmıştı.

9 Nisan'da başlayan davanın ilk duruşması bir hafta sürdü. Savunma tarafı, Eisenberg'in meşru bir ticaret stratejisi izlediğini iddia ederken, savcılık olayı dolandırıcılık olarak nitelendirdi. Avukatlar, müvekkillerinin piyasayı manipüle etme niyeti olmadığını, pozisyonlarını satmaya çalışmadığını, sadece mevcut pozisyonlarına karşılık nakit çekme ve borçlanma imkanlarından yararlandığını belirtti.

Davanın sonucu merakla beklenirken, nihai kararın 13 Kasım'da açıklanması öngörülüyor. Kripto para dünyasındaki bu önemli dava, sektördeki yasal düzenlemeler ve etik sınırlar konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.