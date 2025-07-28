Avalanche milyonlarca dolarlık destek aldı

Steakhouse Financial destekli kurumsal kredi platformu Grove, varlık yönetim şirketi Janus Henderson ile yaptığı iş birliğiyle Avalanche Blockchain'ine 250 milyon dolar değerinde gerçek dünya varlığı getireceğini açıkladı. Bu stratejik hamle, Avalanche ağında tokenizasyonu yapılan toplam varlık değerini iki katından fazlaya çıkararak platformun rekabet gücünü önemli ölçüde artıracak.

Grove Protokolü, 250 Milyon Dolarlık Varlığı Avalanche'a Taşıyor

Steakhouse Financial desteğindeki kurumsal düzeyde kredi protokolü Grove, Avalanche Blockchain ağında 250 milyon dolarlık gerçek dünya varlığını hedefliyor. Protokol, 373 milyar dolarlık varlık yöneticisi Janus Henderson Anemoy ile ortaklık kurarak iki ürünü Avalanche üzerinde piyasaya sunacak.

Grove, ilk aşamada Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fonu (JAAA) ve Janus Henderson Anemoy Treasury Fonu (JTRSY) olmak üzere iki ürünü Avalanche ağına entegre edecek. JAAA, teminatlı kredi yükümlülüğü (CLO) piyasasına maruz kalma sağlarken, kredi ve sabit getirili yatırım alanının kilit segmentlerinden birini temsil ediyor.

JTRSY ise kısa vadeli ABD Hazine bonolarına erişim sağlayan aktif olarak yönetilen zincir üstü bir fon olarak öne çıkıyor. Fon, büyük bölümü Ethereum üzerinde olmak üzere 408 milyon doların üzerinde varlık barındırıyor. Her iki ürün de tokenize edilmiş S&P 500 Endeks fonu ve diğer ürünlerin arkasındaki tokenizasyon platformu Centrifuge aracılığıyla zincir üstü olarak ihraç edildi.

Grove Labs tarafından geliştirilen ve eski adıyla MakerDAO olan Sky bünyesinde kuluçkalanan Grove, dijital varlık danışmanlık şirketi Steakhouse Financial'ın bir yan kuruluşu konumunda bulunuyor. Steakhouse Financial, DeFi ve stablecoin alanlarında uzmanlaşmış olup Morpho ekosisteminde güçlü bir varlığa sahip.

Grove'un konuşlandırmaları, Avalanche'in toplam zincir üstü değerdeki RWA ayak izini iki katından fazla artıracak. Sektör verilerine göre Avalanche şu anda toplam 195 milyon dolar değerinde 29 RWA'ya ev sahipliği yapıyor.

Ethereum tokenize edilmiş RWA pazarının yaklaşık yüzde 59'unu ele geçirerek baskın ağ konumunu korurken, Aptos gibi diğer platformlar hızla ivme kazanıyor. BlackRock, Franklin Templeton ve Berkeley Square gibi ihraççıların yönlendirmesiyle Aptos tokenizasyon alanında büyük artış yaşadı. Solana, Stellar ve Algorand da RWA alanında artan benimsenme gösteriyor.

Aptos'un baş iş geliştirme sorumlusu Solomon Tesfaye, ABD GENIUS Yasası'nın geçişinin RWA benimsenmesini hızlandıracağını belirtti. Tesfaye, stablecoinlerin tokenize varlıklara güvenilir giriş kapıları olarak giderek daha fazla görüldüğünü ifade etti.

RWA pazarı bugüne kadar özel kredi ve ABD Hazine bonoları tarafından domine edilirken, RedStone'un son raporuna göre tokenizasyon teknolojisi özel kredi piyasalarının tarihsel olarak sahip olmadığı yetenekler sunuyor. RedStone aynı zamanda hisse senetleri ve emtialar dahil olmak üzere diğer gelişmekte olan tokenizasyon büyüme alanlarına işaret etti.