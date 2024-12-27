Asya ülkeleri kripto para düzenlemeleriyle zirveye oynuyor

Singapur ve Hong Kong, 2024'te kripto varlık yönetiminde önemli düzenlemeler getirdi. Project Guardian kapsamında tokenizasyon çalışmalarını hızlandıran Singapur, altı para biriminde 15'ten fazla sektör denemesi gerçekleştirdi. Hong Kong ise spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerini piyasaya sürerek Asya'nın kripto finans merkezi olma yolunda önemli bir adım attı.

Singapur Kripto Para Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Singapur, kripto ekosistemini güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) Nisan ayında uygulamaya koyduğu düzenlemeler, dijital ödeme tokeni hizmetlerini kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Düzenlemeler özellikle saklama hizmetleri ve uluslararası token transferlerinin güvenliğini artırıyor.

Project Guardian girişimi, tokenizasyon alanında önemli ilerlemeler kaydediyor. Yedi farklı yargı bölgesinden 40'tan fazla finansal kuruluş ve politika yapıcı, projenin denemelerine katılıyor.

Hong Kong cephesinde ise spot kripto ETF'lerinde öne çıkıyor. Nisan ayında başlatılan altı spot Bitcoin ve Ethereum ETF'si, Donald Trump'ın ABD başkan seçilmesiyle birlikte ivme kazandı. SoSoValue verilerine göre ETF'lerin günlük işlem hacmi, lansman tarihindeki 9,7 milyon dolardan 21 Kasım'da 26,3 milyon dolara yükseldi.

HashKey Exchange CEO'su Livio Weng, Ethereum ETF'lerine staking özelliği ekleme planlarının Hong Kong'a rekabet avantajı sağlayabileceğini belirtiyor. TRM Labs kıdemli politika danışmanı Angela Ang ise yeni Cumhuriyetçi hükümetin kripto dostu tutumunun, ABD ETH ETF'lerinde de staking özelliğinin önünü açabileceğini öngörüyor.

Güney Kore, temmuz ayında yürürlüğe giren Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası ile kripto borsalarına yüzde 80 soğuk depolama zorunluluğunu getirdi. Japonya ise yabancı kripto borsalarının yurt içi varlıklarını yurtdışına transfer etmesini önlemek için "varlık tutma emri" düzenlemesi hazırlıyor.