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Asya'nın zenginleri dolardan vazgeçip kripto ve altına yöneliyor

Asya'nın zenginleri dolardan vazgeçip kripto ve altına yöneliyor
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UBS, Asya'daki varlıklı yatırımcıların dolar yerine altın, kripto ve Çin piyasalarını tercih ettiğini bildirdi. Jeopolitik belirsizlik bu değişimin ana nedeni olarak gösteriliyor.

UBS raporuna göre, Asya'daki varlıklı müşteriler jeopolitik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları nedeniyle dolar bazlı yatırımlardan altın, kripto ve Çin piyasalarına yöneliyor.

İsviçreli bankacılık devi UBS, Asya'daki yüksek net değerli müşterilerinin ABD doları bazlı yatırımlardan uzaklaştığını bildirdi. Hong Kong'da kısa bir süre önce düzenlenen etkinlikte konuşan UBS'in Asya bölgesi servet yönetimi eş başkanı Amy Lo, yatırımcıların artık altın, kripto para birimleri ve Çin varlıklarını tercih ettiklerini açıkladı.

Altın ve Alternatif Varlıklara İlgi Artıyor

Açıklamasında "Altın çok popüler hale geliyor." diyen Lo, bu değişimin ardındaki temel faktörler olarak artan jeopolitik belirsizlik ve süregelen piyasa oynaklığını gösterdi. Geleneksel olarak ABD merkezli varlıklarda yoğunlaşan yatırımcılar, artık kripto para birimleri, emtialar ve diğer para birimleri dahil olmak üzere alternatif varlık sınıflarında daha geniş bir dağılım arıyor. Lo, "oynaklık kesinlikle kalıcı olacak." ifadesini kullanarak, müşterilerin güvenli liman olarak algılanan varlıklara ve yeni bölgelerdeki büyüme fırsatlarına doğru portföylerini yeniden dengelemeye başladıklarını belirtti.

Çin piyasaları, yıllarca süren düşük ilginin ardından ultra zenginler arasında yeniden traksiyon kazanıyor. Lo, daha önce Çin'e yatırım yapmaktan kaçınan müşterilerin artık proaktif olarak yatırım fırsatları hakkında sorular sorduğunu kaydetti. Büyük ölçüde Çinli şirketlerden oluşan Hong Kong'un gösterge endeksi, 2024 yılında dünyanın en iyi performans gösteren endekslerinden biri olarak öne çıkarak bu ilgiyi daha da artırıyor.

Bank of America'nın en son fon yöneticisi anketi de küresel fon yöneticilerinin Mayıs ayında ABD dolarına maruziyetlerini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Bu durum, son 19 yılın en büyük düşük ağırlıklı pozisyonuna işaret ediyor. Piyasa uzmanları, bu verilerin UBS'in tespitlerini desteklediğini ve dolara alternatif yatırım araçlarına yönelim trendinin küresel çapta yaygınlaştığını belirtiyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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