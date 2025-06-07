Asya'nın en büyük Bitcoin satın alma planı açıklandı

Bitcoin hazine modelini benimseyen şirketlerin sayısı her geçen gün artarken, Metaplanet bu alanda öncü konumunu pekiştiriyor. Şirketin "555 Milyon Planı" olarak adlandırdığı bu strateji, volatiliteyi fırsat olarak görme felsefesinin somut bir yansıması olacak. Simon Gerovich'in liderliğindeki firma, Japonya'da en yüksek işlem hacmine sahip hisse senedi konumuna geldi.

Metaplanet Küresel Bitcoin Sıralamasında Zirveye Oynuyor

Metaplanet'in açıkladığı plan, piyasa koşullarına göre ayarlanabilen hisse senedi satış aracı ile 555 milyon hisse senedi satışını içeriyor. Bu hisseler, dolaşımdaki toplam hisselerin yüzde 92,4'üne tekabül ediyor. EVO FUND tahsis alıcısı olarak görev yaparken, Evolution Japan Securities düzenleyici rolünü üstleniyor.

Şirketin mevcut portföyünde 8.888 Bitcoin bulunuyor ve bu miktar yaklaşık 920 milyon dolar değerinde. Metaplanet, sadece beş ayda ilk hedefinin yüzde 89'una ulaşarak başarılı bir performans sergiledi. Toplam satın alma maliyeti 849 milyon dolar olarak hesaplanırken, şirket kâğıt üzerinde 71 milyon dolar kazanç elde etti.

Metaplanet, küresel kurumsal Bitcoin birikimi yarışında 7. sıraya yerleşti. Şirket, BTC Yield olarak bilinen performans göstergesini kullanarak stratejisinin etkinliğini değerlendiriyor. Bu gösterge, Bitcoin varlıkları ile toplam hisse sayısı arasındaki oranın dönemsel değişimini yansıtıyor.

Yılbaşından bu yana Metaplanet, yüzde 225,4 BTC Yield performansı elde etti. Bitcoin varlıkları 1.762 BTC'den 8.888 BTC'ye yükselirken, şirketin hisse senedi performansı da dikkat çekici seviyede gelişti. Metaplanet hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 258, son bir yılda ise yüzde 1.390 kazanç sağladı.

Şirket, Bitcoin destekli menkul kıymetlerin geleneksel finansal dünya ile yeni ekonomi arasında köprü kurduğu görüşünü savunuyor. Metaplanet'e göre Bitcoin, 20. yüzyılın analog değer saklama varlıklarının 300 trilyon dolarını yenileme sürecinde bulunuyor.