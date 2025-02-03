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Asya kripto para şirketleri Trump'ın vergi tarifesiyle sarsıldı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri, Asya kripto para şirketlerinin hisselerinde sert düşüşe neden oldu. Japonya'nın önde gelen kripto şirketi Metaplanet yüzde 9,44, Hong Kong merkezli OKG Tech yüzde 9,09 değer kaybetti. Piyasalar, ticaret savaşı endişeleriyle dalgalanıyor.

Küresel ticaret gerginliği Asya kripto para piyasalarını derinden etkiledi. Metaplanet'in Bitcoin (BTC) varlıklarını 10.000 BTC'ye çıkarma hedefi bu gelişmelerden olumsuz etkilenirken, bölgenin diğer kripto şirketleri de benzer kayıplar yaşadı.

Metaplanet ve OKG Tech Hisselerinde Sert Düşüş

Asya finans Trump'ın tarife kararlarına sert tepki gösterdi. Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 2,66 düşerken, Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 2,52 değer kaybetti.

Hong Kong'un önde gelen kripto şirketlerinden Boyaa Interactive de piyasa dalgalanmasından payını aldı. Şirketin Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri yüzde 4,64 değer kaybetti.

Presto Research araştırma başkanı Peter Chung, piyasa hareketlerini değerlendirdi. Chung'a göre kripto yatırımcıları ABD'deki tarife açıklamasına cuma günü olumsuz tepki verdi.Asya'daki yatırımcılar ise bu gelişmeye ancak pazartesi günü yanıt verebildi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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