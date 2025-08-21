Arthur Hayes Trump affı sonrası kök hücre şirketine yatırım yaptı

Bitcoin milyarderi Arthur Hayes, mart ayında ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığı af sonrası dikkat çekici bir adım attı. Hayes, uzun ömür teknolojilerine odaklanan kök hücre şirketine yatırım yaparak yönetim kuruluna katıldı.

Kripto Milyarderlerinden Uzun Ömür Yatırımları

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, mart ayında Trump tarafından verilen af sonrası adını bu kez sağlık alanında duyurdu. Hayes, bir süredir hasta olarak gittiği kök hücre şirketine büyük ortak oldu ve yönetim kuruluna katıldı. Şirketin adı henüz açıklanmadı ancak Meksika ve Bangkok'ta klinikleri bulunduğu biliniyor.

Hayes, "Mümkün olduğunca uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorum." dedi. Daha fazla ülkenin kök hücre tedavileri konusundaki kısıtlamaları gevşettiğini belirten Hayes, girişimin bu alanda küresel büyüme potansiyeline dikkat çekti.

Kripto milyarderlerinin uzun ömür yatırımlarına ilgisi giderek artıyor. Ethereum'un kurucularından Vitalik Buterin, 2021'de yaşlanmayı durdurmaya yönelik araştırmalara milyonlarca dolar bağış yapmıştı. Coinbase CEO'su Brian Armstrong da genetik odaklı NewLimit girişimini kurarak bu alanda 130 milyon dolarlık fon toplamıştı.

Hayes'in kripto ekosisteminden kopmadığı da görülüyor. Ailesinin yönettiği Maelstrom fonu, Bitcoin'in ölçeklenebilirlik ve gizlilik alanında çalışan geliştiricilere yıllık 50 bin ile 150 bin dolar arasında hibe sağlıyor. Hayes ayrıca, dijital varlık şirketlerine yaptığı yatırımlarla kripto piyasasındaki etkinliğini sürdürüyor.

Uzmanlara göre Hayes'in bu hamlesi, kripto servetinin giderek sağlık ve biyoteknoloji alanlarına kaydığını ve milyarderlerin yaşam süresini uzatma çabasının yeni bir yatırım trendine dönüştüğünü gösteriyor.