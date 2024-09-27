Artan stablecoin likiditesi kripto piyasasını hareketlendiriyor

Kripto para piyasası, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) son faiz kararı ve Çin'deki ekonomik gelişmelerle birlikte hareketli günler yaşıyor. Özellikle stablecoin piyasasındaki patlamayla artan likidite, başta Bitcoin olmak üzere Ethereum ve diğer tüm kripto varlıkları olumlu etkiliyor. Bu gelişmeler ışığında Bitcoin, Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 66.300 doları gördü.

Kripto Piyasasında Likidite Bolluğu Yaşanıyor

Kripto para analiz firması 10X Research uzmanı Markus Thielen, son haftalarda yaşanan gelişmeleri detaylı bir şekilde inceledi. Thielen raporuna göre ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) Eylül ayı ortasındaki faiz indirimi kararının ardından Bitcoin, düşüş trendini kırarak yükselişe geçti. Analist "Bitcoin'in 65.000 doları aşmasıyla birlikte, kısa vadede 70.000 dolara doğru hızlı bir hareket ve ardından yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerini göreceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

Stablecoin piyasasındaki hareketlilik, kripto sektörünü derinden etkiledi. Fed'in Temmuz ayı toplantısından sonra yaklaşık 10 milyar dolarlık stablecoin basımı gerçekleşti. Bu durum, kripto piyasalarına büyük bir likidite sağladı. Thielen, bu likidite akışının spot ETF girişlerini önemli ölçüde aştığını vurguladı.

Dikkat çekici bir nokta ise Circle'ın USDC'sinin son stablecoin girişlerinin yüzde 40'ını oluşturması oldu. Bu oran, Tether'ın USDT'sine kıyasla alışılmadık derecede yüksek. Thielen, USDT basımının genellikle sermaye koruma amacıyla ilişkilendirilirken, USDC basımının DeFi aktivitesindeki olası bir artışa işaret edebileceğini belirtti.

Çin faktörü, Bitcoin'in geleceği açısından kritik bir rol oynuyor. Halihazırda madenciliği yapılan Bitcoin'lerin yüzde 55'inin Çinli madencilik havuzlarından gelmesi, dikkat çekiyor. Thielen, Çin'in Fed'in faiz indirimi kararının hemen ardından açıkladığı büyük ölçekli parasal ve mali teşvik önlemlerinin, ülkeden kripto paralara doğru büyük sermaye çıkışlarını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Analist "Dördüncü çeyrekte bir rallinin gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek ve kazançlar muhtemelen öne yüklenecek." tahmininde bulundu. Ayrıca "Ufukta büyük bir yükseliş olabilir ve bu da kripto dünyasında daha fazla FOMO'yu (fırsatı kaçırma korkusu) tetikleyebilir." dedi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,3 ve son bir ayda yaklaşık yüzde 12 yükseliş kaydetti. 66.300 dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, Temmuz ayı sonundan bu yana en yüksek değerine erişti.