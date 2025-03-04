Ark Invest stratejik hamlelerini sürdürüyor

Ark Invest stratejik hamlelerini sürdürüyor
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Ark Invest, 8 milyon dolar değerinde 38.865 Coinbase hissesi satın alırken, kendi spot Bitcoin ETF'inden 8,2 milyon dolarlık satış yaptı. Cathie Wood liderliğindeki yatırım şirketi, Donald Trump'ın ek vergi açıklamaları sonrası düşüşe geçen kripto para piyasalarında portföy dengesini koruma stratejisini sürdürüyor.

Ark Invest'in bu hamlesi, Ekim ayından bu yana ilk kez Coinbase hissesi alımı ve Eylül ayından bu yana ilk kez kendi Bitcoin ETF'inden satış yapmasının sadece bir hafta sonrasına denk geldi. Yatırım şirketinin, hiçbir bireysel varlığın bir fonun portföyünün yüzde 10'undan fazlasını oluşturmamasını amaçlayan yatırım stratejisi, fonlarında çeşitlendirmeyi sürdürmek için bu tür dengeleyici işlemleri gerekli kılıyor.

Ark Invest, Coinbase Hisse Alımı ve Bitcoin ETF Satışı ile Portföyünü Dengeliyor

Ark Invest'in Next Generation Internet borsa yatırım fonu (ARKW) portföyünde COIN şu anda 3 Mart itibarıyla yüzde 6'lık bir ağırlıkla yaklaşık 99,1 milyon dolar değerinde altıncı en büyük varlık konumunda bulunuyor. Veri paneline göre Coinbase'in piyasa değeri şu anda 38,3 milyar dolar seviyesinde.

Coinbase hisseleri pazartesi günü yüzde 4,6 düşüşle 205,75 dolardan tamamlandı. Hisseler yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 20 kayıp yaşıyor. COIN şu anda TradingView verilerine göre salı günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1 düşüşte işlem görüyor.

ARKB, yüzde 10,3'lük bir ağırlıkla yaklaşık 169,8 milyon dolar değerinde Ark Invest'in Next Generation Internet fonundaki en yüksek tahsisat olmaya devam ediyor. Tesla, Roku, Roblox ve Robinhood, ARKW'nin ilk beş pozisyonunun geri kalanını oluşturuyor.

Ark'ın spot Bitcoin ETF'si, ARKB takip sayfasına göre Ocak 2024'te piyasaya sürülmesinden bu yana 2,8 milyar dolar net giriş sağladı. Fon şu anda 3,2 milyar dolar yönetim altındaki varlığa sahip.

Trump'ın pazar günü BTC, ETH, XRP, SOL ve ADA dahil olmak üzere bir ABD Stratejik Kripto Rezervi üzerinde çalışma grubunu "ilerlemesi için" yönlendirmesi, fiyatların önemli oranda yükselmesine neden oldu. Ancak Başkan Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 tarifelerin salı günü yürürlüğe gireceğini, Çin'e yönelik tarifelerin ise yüzde 20'ye ikiye katlanacağını açıklaması kripto para piyasasında tüm kazanımların bir günde silinmesini beraberinde getirdi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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