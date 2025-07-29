ARK Invest SOL Strategies ile staking ortaklığı kurdu

Yatırım dünyasının önde gelen isimlerinden Cathie Wood tarafından yönetilen ARK Invest, kripto para alanındaki stratejik hamlelerine bir yenisini ekledi. Şirket, Dijital Varlıklar Devrim Fonu'nun doğrulayıcı operasyonları için Kanada merkezli SOL Strategies ile özel bir staking ortaklığı kurduğunu açıkladı. Bu gelişme, kurumların Solana gibi yüksek performanslı Blockchain ağlarından pasif gelir elde etme yönündeki artan iştahını gözler önüne seriyor.

SOL Strategies, ARK Invest'in Özel Solana Staking Sağlayıcısı Oldu

ARK Invest, Digital Assets Revolutions Fund'ın doğrulayıcı (validator) operasyonlarını SOL Strategies'in altyapısına taşıma kararı aldı. Söz konusu fon, 2020 yılından bu yana 10-12 farklı kripto para birimine yatırım yaparak dört ila beş yıllık piyasa döngüsünde getiri elde etmeyi hedefliyor.

SOL Strategies CEO'su Leah Wald, "Kurumsal ve kurumsal ölçekteki müşterilere, düzenleyici uyumluluğu yüksek ve güvenilir Solana staking hizmetleri sunuyoruz." dedi. Nisan ayında SOL Strategies ile ortaklık kuran BitGo'nun da bu süreçte yer alacağı belirtildi. Staking, kripto varlıkların Blockchain ağının güvenliğine katkı sağlamak ve ödül kazanmak amacıyla kilitlenmesi işlemidir. Solana ağında, yaklaşık iki-üç günlük dönemlerde (epoch) stake edenler, belirli miktarda SOL ödülü alıyor.

Wald, "Şu anda beşi aktif olan doğrulayıcılarımızda toplam 3,59 milyon SOL (647,2 milyon dolar) değerinde varlık stake edilmiş durumda. Yalnızca yüzde 12'si şirket hazinesinden, kalanı ise üçüncü taraf cüzdanlardan geliyor." ifadelerini kullandı.

Ancak staking işlemi risk de barındırıyor. Eğer bir doğrulayıcı kurallara aykırı hareket ederse, stake edilen tokenlar kesintiye uğrayabiliyor ve yatırımcılar zarar görebiliyor. Piyasa raporlarına göre an itibarıyla Solana ağında yaklaşık 403 milyon SOL stake edilmiş durumda ve bu tutarın toplam değeri 73,5 milyar doları aşıyor.

SOL Strategies, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 3,5 milyon dolar zarar açıkladı. Ancak staking ve doğrulayıcı gelirlerinde ciddi bir artış yaşandı. DeFi Development Corp. ve Upexi gibi şirketler de Solana varlıklarını portföylerine ekleyerek geleneksel yatırımcıların ilgisinden faydalanıyor.

Son dönemde kurumsal yatırımcıların staking'e olan ilgisinin arttığı gözlemleniyor. ARK Invest'in bu adımı, kurumsal yatırımcıların hem kripto varlıkların değer artışından hem de staking getirilerinden faydalanma isteğini yansıtıyor. Varlık yönetim şirketleri, Ethereum staking ürünlerine de ilgi gösteriyor. Son dönemde Ether borsa yatırım fonu (ETF) ihraççıları, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gelir sağlayıcı ürünler için başvurular yaptı.

Wald, "Kurumsal yatırımcılar arasında Solana'ya ve düzenleyici açıdan netlik sunan yatırım araçlarına yönelik açık bir talep artışı gözlemliyoruz." dedi. ARK Invest, kripto ekosisteminde yaptığı büyük yatırımlarla biliniyor. Şirket, yakın dönemde Circle'ın halka arz hisselerini satın aldıktan sonra, 17 Haziran'da ilk parti hisseleri 52 milyon dolara satarak piyasada aktif rol üstlendi. ARK Invest ayrıca Bitcoin ETF'lerinde ve kripto şirketlerinin hisselerinde de önemli yatırımlar yapıyor.