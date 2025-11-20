Haberler

Ark Invest dev satın alımlarına devam ediyor
Güncelleme:
Cathie Wood yönetimindeki Ark Invest, piyasadaki sert düşüşe rağmen Circle, Bullish ve BitMine hisselerine toplam 42,2 milyon dolar yatırdı. Alımlar üç farklı borsa yatırım fonu üzerinden gerçekleşti.

Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, piyasalarda çarşamba günü yaşanan sert düşüşü alım fırsatına çevirdi. Yatırım şirketi; Circle Internet Group, Bullish ve BitMine hisselerine toplam 42,2 milyon dolarlık yatırım yaparak portföyünü genişletti. Bu hamle, hisse senetlerinin kapanışta değer kaybettiği bir günde gerçekleşti.

Ark Invest Kripto Hisselerinde Satın Alımları Sürdürüyor

ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ve ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) isimli üç fon, Ark'ın Çarşamba günü yayınladığı işlem bildirimine göre toplam 216.019 Circle hissesi ve 463.598 Bullish hissesi aldı. Fonlar ayrıca Tom Lee'nin yönettiği Ethereum hazine şirketi BitMine Immersion Technologies'ten 260.651 hisse satın aldı.

Her üç şirketin hisseleri de Çarşamba günü değer kaybetti. USDC stablecoin'inin ihraççısı Circle, yüzde 8,98 düşüşle 69,72 dolardan kapandı. Peter Thiel'in desteklediği kripto borsası Bullish, yüzde 3,63 düşerek 36,39 dolara geriledi. BitMine ise yüzde 9,6 kayıpla 29,18 dolardan işlem gördü.

Kripto sektörüne odaklanan şirketlerdeki düşüş, genel kripto piyasasındaki gerilemeyle eş zamanlı yaşandı. Bitcoin, beş gün önceki 96.500 dolar seviyesinden 91.795 dolara kadar geriledi.

Bullish, Çarşamba günü yayınladığı kazanç raporunda üçüncü çeyrekte kâra geçtiğini açıkladı. Şirket bu dönemde 18,5 milyon dolar net kar elde ederken, geçen yılın aynı döneminde 67,3 milyon dolar zarar kaydetmişti. Ancak dijital varlık satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 54,2 milyar dolardan 41,6 milyar dolara geriledi.

Circle da üçüncü çeyrekte 214 milyon dolar net kar açıkladı. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 202 büyümeyi temsil ediyor. BitMine'ın bir sonraki çeyrek dönem raporunu 21 Kasım'da yayınlaması bekleniyor.

Burak KÖSE
