Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı

ARK Invest Coinbase hisselerini azalttı

ARK Invest Coinbase hisselerini azalttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın beklenenden daha sert tondaki açıklamaları, kripto para piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. Bitcoin (BTC) fiyatı, 108 bin dolar seviyesinden 100 bin doların altına geriledi. Bu gelişmeyle birlikte ARK Invest, 3,9 milyon dolar değerinde Coinbase hissesi elden çıkardı.

Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrasında gerçekleşen basın toplantısında, Powell'ın 2025 yılı için faiz indirim beklentisini dörtten ikiye düşürmesi, finansal piyasalarda şok etkisi yarattı. Kripto para piyasası bu gelişmeden sert şekilde etkilendi.

ARK Invest 3,9 milyon Dolarlık Coinbase Hissesini Sattı

Fed Başkanı Powell'ın tonu, kripto varlıklarda geniş çaplı bir satış dalgasını tetikledi. GMCI 30 endeksi yüzde 15'in üzerinde değer kaybederken, Bitcoin fiyatında da benzer bir hareket gözlemlendi.

ARK Invest'in Fintech Innovation ETF'inden (ARKF) gerçekleştirdiği Coinbase hisse satışı, şirketin portföy çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. ARKF ETF'sinin Coinbase varlıklarının mevcut piyasa değeri yaklaşık 110 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Piyasalardaki dalgalanmalara rağmen spot Bitcoin ETF'lerine olan ilgi güçlü kalmaya devam ediyor. Son verilere göre spot Bitcoin ETF'leri 15 günlük pozitif serisini sürdürerek toplam 6,7 milyar dolarlık net giriş sağladı. Ethereum (ETH) ETF'leri de benzer bir başarı gösteriyor.

BRN analisti Valentin Fournier, önümüzdeki dönemde dalgalanmanın artmasının beklendiğini, bu durumun özellikle Donald Trump'ın yaklaşan başkanlığına yönelik beklentilerden kaynaklandığını belirtti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Uzaylılarla tanıştığını söyleyen şarkıcı, 2025 kehanetlerini sıraladı
img

2 dakika için ülke değiştirdi
img

Survivor afişinde yer verilen isim fragmanda yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe

Son Dakika Haberleri

Türk İş asgari ücret teklifi kaç TL? 20 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 20 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Zafere Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zafere Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024/2 KPSS NİTELİK KODLARI | KPSS nitelik kodları nedir? 7315, 6225, 7300, 4431, 3003, 7257, 3247 nitelik kodu ne demek? En son deprem ne zaman oldu? 19 Aralık az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Culpa Tuya tek parça full izle! Culpa Tuya Türkçe altyazı izleme linki Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Tahsin kimdir, ne iş yapıyor? Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli? TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta? Masterchef 19 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? GELİNİM MUTFAKTA 19 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 19 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.