ARK Invest Coinbase hisselerini azalttı

Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrasında gerçekleşen basın toplantısında, Powell'ın 2025 yılı için faiz indirim beklentisini dörtten ikiye düşürmesi, finansal piyasalarda şok etkisi yarattı. Kripto para piyasası bu gelişmeden sert şekilde etkilendi.

ARK Invest 3,9 milyon Dolarlık Coinbase Hissesini Sattı

Fed Başkanı Powell'ın tonu, kripto varlıklarda geniş çaplı bir satış dalgasını tetikledi. GMCI 30 endeksi yüzde 15'in üzerinde değer kaybederken, Bitcoin fiyatında da benzer bir hareket gözlemlendi.

ARK Invest'in Fintech Innovation ETF'inden (ARKF) gerçekleştirdiği Coinbase hisse satışı, şirketin portföy çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. ARKF ETF'sinin Coinbase varlıklarının mevcut piyasa değeri yaklaşık 110 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Piyasalardaki dalgalanmalara rağmen spot Bitcoin ETF'lerine olan ilgi güçlü kalmaya devam ediyor. Son verilere göre spot Bitcoin ETF'leri 15 günlük pozitif serisini sürdürerek toplam 6,7 milyar dolarlık net giriş sağladı. Ethereum (ETH) ETF'leri de benzer bir başarı gösteriyor.

BRN analisti Valentin Fournier, önümüzdeki dönemde dalgalanmanın artmasının beklendiğini, bu durumun özellikle Donald Trump'ın yaklaşan başkanlığına yönelik beklentilerden kaynaklandığını belirtti.