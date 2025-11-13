Ark Invest Circle hisselerinde 30,5 milyon dolarlık alım yaptı

Cathie Wood'un yönettiği Ark Invest, USDC stablecoin ihraççısı Circle Internet Group'un hisselerinden 30,5 milyon dolar değerinde alım gerçekleştirdi. Alımlar, şirketin güçlü çeyreklik büyüme rakamları açıklamasına rağmen hisse fiyatının sert düşüş gösterdiği gün yapıldı.

Güçlü Bilançoya Rağmen Düşüş Yaşandı

ARK Innovation ETF (ARKK) 245.830 adet Circle hissesi satın alırken, ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) portföyüne 70.613 adet hisse ekledi. ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) ise 36.885 Circle hissesi aldı.

Circle'ın hisse fiyatı aynı gün yüzde 12,2 düşüşle 86,3 dolardan kapandı. Bu düşüş, şirketin güçlü finansal sonuçlar açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Circle, üçüncü çeyrek sonuçlarında 740 milyon dolar toplam gelir açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artışı temsil ediyor. Şirketin net kârı ise yüzde 202 sıçrayışla 214 milyon dolara ulaştı.

USDC dolaşımı da dönem sonunda 73,7 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 108 artış gösterdi.

Yatırım bankası William Blair analistleri, yayımladıkları raporda yatırımcıları düşüş fırsatlarında Circle pozisyonu almaya teşvik etti. Analistler, hisse için "Piyasa Üstü Getiri Beklentisi" notu verdi.

Analistler raporlarında, "Circle'ı kritik ağ altyapısı Circle Payments Network ve Arc'ı geliştirirken kazanan hepsini alır piyasasının açık lideri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

William Blair analistleri ayrıca düzenleyici belirsizlik, sektör parçalanması, artan rekabet, yetersiz stablecoin altyapısı ve düşük faiz oranlarından kaynaklanan olası baskı gibi temel riskleri de sıraladı.

Circle aynı gün, katman 1 stablecoin odaklı Blockchain ağı Arc için yerel token olasılığını araştırdığını duyurdu. Şirket geçen ay, Arc'ın halka açık test ağını başlatmıştı.