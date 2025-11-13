Haberler

Ark Invest Circle hisselerinde 30,5 milyon dolarlık alım yaptı

Ark Invest Circle hisselerinde 30,5 milyon dolarlık alım yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ark Invest, Circle'ın güçlü kazanç açıklamasına rağmen düşen hisselerinden üç farklı ETF aracılığıyla 30,5 milyon dolar değerinde alım gerçekleştirdi. Circle'ın hisse fiyatı yüzde 12,2 düşmesine karşın, şirketin üçüncü çeyrek geliri yıllık yüzde 66 artışla 740 milyon dolara ulaştı.

Cathie Wood'un yönettiği Ark Invest, USDC stablecoin ihraççısı Circle Internet Group'un hisselerinden 30,5 milyon dolar değerinde alım gerçekleştirdi. Alımlar, şirketin güçlü çeyreklik büyüme rakamları açıklamasına rağmen hisse fiyatının sert düşüş gösterdiği gün yapıldı.

Güçlü Bilançoya Rağmen Düşüş Yaşandı

ARK Innovation ETF (ARKK) 245.830 adet Circle hissesi satın alırken, ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) portföyüne 70.613 adet hisse ekledi. ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) ise 36.885 Circle hissesi aldı.

Circle'ın hisse fiyatı aynı gün yüzde 12,2 düşüşle 86,3 dolardan kapandı. Bu düşüş, şirketin güçlü finansal sonuçlar açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Circle, üçüncü çeyrek sonuçlarında 740 milyon dolar toplam gelir açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artışı temsil ediyor. Şirketin net kârı ise yüzde 202 sıçrayışla 214 milyon dolara ulaştı.

USDC dolaşımı da dönem sonunda 73,7 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 108 artış gösterdi.

Yatırım bankası William Blair analistleri, yayımladıkları raporda yatırımcıları düşüş fırsatlarında Circle pozisyonu almaya teşvik etti. Analistler, hisse için "Piyasa Üstü Getiri Beklentisi" notu verdi.

Analistler raporlarında, "Circle'ı kritik ağ altyapısı Circle Payments Network ve Arc'ı geliştirirken kazanan hepsini alır piyasasının açık lideri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

William Blair analistleri ayrıca düzenleyici belirsizlik, sektör parçalanması, artan rekabet, yetersiz stablecoin altyapısı ve düşük faiz oranlarından kaynaklanan olası baskı gibi temel riskleri de sıraladı.

Circle aynı gün, katman 1 stablecoin odaklı Blockchain ağı Arc için yerel token olasılığını araştırdığını duyurdu. Şirket geçen ay, Arc'ın halka açık test ağını başlatmıştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
İstanbul'da metrobüs güzergahı 'özel günlerde' değişecek

İstanbul'da metrobüslerin güzergahı değişiyor
title