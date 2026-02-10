Haberler

ARK Invest, Bullish hisseleri için alım yapmaya devam ediyor

Güncelleme:
Cathie Wood'un yönetimindeki ARK Invest, pazartesi günü hisse senedi piyasalarındaki geniş çaplı yükselişin ortasında Bullish'ten toplam 57.164 adet hisse daha satın aldı. Firmanın Coinbase satışları ise dikkat çekti.

ARK Invest, pazartesi günkü işlemlerinde üç farklı borsa yatırım fonu (ETF) aracılığıyla toplam 57.164 adet Bullish hissesi satın aldı. Firmanın işlem bildirimlerine göre alımların toplam değeri, kapanış fiyatı baz alındığında yaklaşık 1,83 milyon dolar olarak hesaplandı.

CUMA GÜNKÜ ALIMLAR DAHA DA BÜYÜKTÜ

Bu hamle, ARK Invest'in cuma günü gerçekleştirdiği 393.057 adetlik Bullish hisse alımının ardından geldi. Söz konusu alımın değeri yaklaşık 10,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Firma, aynı gün yaklaşık 22,2 milyon dolar değerinde Coinbase hissesi de sattı.

PİYASALARDA YÜKSELME HAKİM OLDU

ARK Invest'in son Bullish alımları, hisse senedi piyasalarında genel bir yükselişin yaşandığı güne denk geldi. Bullish hisseleri gün sonunda yüzde 16,76 değer kazanarak 32,05 dolardan kapandı. Coinbase ise yüzde 1,29'luk artışla 167,25 dolara yükseldi. Kripto sektörüne bağlı diğer önemli hisseler de pozitif bir seyir izledi; Circle yüzde 5,36, Bitmine ise yüzde 4,79 değer kazandı.

ABD'nin başlıca endeksleri de günü yeşilde tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,04 artışla yeni bir zirveye ulaşırken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,9 yükseldi. S&P 500 ise yüzde 0,47 değer kazandı.

Bitcoin (BTC), bu tablonun aksine son 24 saatte yüzde 1,36 değer kaybederek 69.786 dolara geriledi. BTC, gün boyunca yaklaşık 68.500 ile 71.000 dolar arasında işlem gördü. Ethereum (ETH) ise yüzde 0,7 artışla 2.097 dolara yükseldi.

Burak KÖSE
