Ark Invest Bitcoin ETF satışlarında hız kesmiyor

Kripto para piyasasının önemli oyuncularından Ark Invest, portföy yönetimi stratejisinde yeni bir adım attı. Cathie Wood liderliğindeki firma, kendi spot Bitcoin ETF'inden (ARKB) 2,8 milyon dolar değerinde satış gerçekleştirdi. Bu hamle, Ark Invest'in fon ağırlıklarını optimize etme ve portföy çeşitlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin ETF Piyasasında Ark Invest Rüzgarı

Ark Invest gerçekleştirdiği satışla birlikte son dönemde kendi Bitcoin ETF'inden düzenli olarak çıkış yapıyor. Firma, Ağustos ayı başında 6,9 milyon dolar, Temmuz ayında ise 7,8 milyon dolarlık ARKB hissesi satmıştı. Son satışla birlikte Ark Invest'in toplam ARKB satışı 17,5 milyon dolara yükseldi.

Satışlara rağmen ARKB halen Ark Invest'in Next Generation Internet ETF'inin (ARKW) en büyük ikinci varlığı konumunda yer alıyor. 24 Eylül itibarıyla ARKB, ARKW fonunun yüzde 9,93'ünü oluşturuyor ve değeri 139,7 milyon dolar olarak gözüküyor. Bu miktar, ARKB'nin toplam 2,9 milyar dolarlık varlık yönetimi altındaki değerinin yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor.

Ark Invest'in bu satış stratejisi, portföy çeşitlendirmesini koruma amacı taşıyor. Firma, hiçbir varlığın bir ETF portföyünün yüzde 10'undan fazlasını oluşturmamasını hedefliyor. Bu nedenle, ARKB'nin değeri Ark'ın diğer varlıklarına göre artış gösterdikçe, firma varlık ağırlıklarını dengelemeye devam edecek gibi görünüyor.

ARKB, piyasa kapanışında yüzde 0,8'lik bir artışla 63,25 dolardan işlem gördü.ETF'nin yılbaşından bu yana getirisi ise yüzde 26,5 seviyesinde. Aynı dönemde Bitcoin (BTC) son 24 saatte yüzde 0,3'lük artışla 63.676 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, Pazartesi günü toplam 4,5 milyon dolarlık net giriş gördü. Bu, son üç gündür devam eden pozitif trendin bir devamı niteliğinde ve toplam giriş miktarı 250 milyon doları aştı.

Öte yandan ABD'deki spot Ethereum (ETH) ETF'leri, Temmuz sonundan bu yana en büyük günlük net çıkışı yaşadı. Dün bu fonlardan 79,3 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Kripto para piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcıların ve kurumsal firmaların stratejilerini sürekli olarak gözden geçirdiklerini ve piyasa koşullarına göre pozisyonlarını ayarladıklarını gösteriyor. Ark Invest gibi büyük oyuncuların hareketleri, diğer yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından takip ediliyor.