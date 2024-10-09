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ARK Invest 36 milyon dolarlık Robinhood hissesini sattı

ARK Invest 36 milyon dolarlık Robinhood hissesini sattı
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Cathie Wood'un yönetimindeki ARK Invest, Robinhood hisselerinin yüzde 100'den fazla değer kazanmasının ardından 36,4 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu hamle, ARK'ın portföy yönetim stratejisini ve kripto varlıklara olan yaklaşımını yeniden gündeme getirirken sektörde dikkat çekti.

Kripto para dostu yatırım devi ARK Invest, Robinhood (HOOD) hisselerinde büyük bir satış gerçekleştirdi. Bu hareket, şirketin yatırım stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret ederken aynı zamanda kripto para piyasalarındaki dalgalanmaların kurumsal yatırımcılar üzerindeki etkisini de ortaya koydu.

Cathie Wood Kripto Yatırım Stratejisini Yeniden Şekillendiriyor

ARK Invest, 8 Ekim tarihinde üç farklı fonundan toplam 1,4 milyon Robinhood hissesini sattı. Bu satış, şirketin portföy yönetim stratejisinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. ARK'ın bu hamlesi, Robinhood hisselerinin şirket portföyündeki ağırlığının yüzde 5 sınırına yaklaşması ve 12d3-1 Kuralı'na uyum sağlama amacıyla yapıldı.

Satışın zamanlaması, Robinhood hisselerinin performansıyla yakından ilişkili. Hisse fiyatı, yılbaşından bu yana yüzde 100'den fazla artış gösterdi. 8 Ekim tarihinde 25,61 dolardan kapanış yapan Robinhood hisseleri, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son 30 günde yaklaşık yüzde 30'luk bir artış gösteren hisse, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

ARK Invest'in bu satış kararı, kripto para sektöründeki diğer yatırımlarıyla birlikte değerlendirildiğinde daha da anlam kazanıyor. Şirket, Robinhood hisselerini satarken Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen kripto para borsası Coinbase'e olan yatırımını artırdı. ARK Innovation ETF (ARKK) fonunun verilerine göre Coinbase hisseleri fonun toplam portföyünün yüzde 6,6'sını oluşturuyor.

Bu strateji değişikliği, Cathie Wood'un kripto para sektöründeki farklı iş modellerine olan güveninin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Wood, Blockchain teknolojisine ve kripto para birimlerine olan inancını sıkça dile getiriyor ve bu alandaki yatırımlarıyla tanınıyor.

ARK Invest'in bu hamlesi, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarındaki stratejilerini nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Piyasadaki dalgalanmalar ve yasal düzenlemeler, bu tür yatırım kararlarında önemli rol oynuyor.

Robinhood, her ne kadar 2024'te önemli bir büyüme gösterse de hala Temmuz 2021'deki halka arzının hemen ardından kaydedilen yaklaşık 44 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden uzak. Bu durum, şirketin gelecekteki performansı hakkında soru işaretleri oluşturuyor.

Öte yandan ARK Invest'in Coinbase'e olan güveni, kripto para borsalarının geleceğine dair olumlu bir bakış açısını yansıtıyor. Coinbase, son dönemde yaşanan yasal zorluklara rağmen, kripto para ekosisteminde önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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