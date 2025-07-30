ARK BitMine'e 20 milyon dolar yatırım yaparken üç şirketteki payını azalttı

ARK BitMine'e 20 milyon dolar yatırım yaparken üç şirketteki payını azalttı
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Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest, BitMine şirketine 20 milyon dolarlık yatırım yaparak kripto portföyünü yeniden şekillendiriyor. Şirket aynı zamanda Coinbase, Block ve Robinhood gibi kripto bağlantılı hisselerdeki pozisyonlarını da azaltarak stratejik bir değişiklik sinyali veriyor.

Yatırım dünyasının yakından takip ettiği ARK Invest, kripto para piyasasını etkileyen önemli adımlar attı. Şirket, pazartesi günü gerçekleştirdiği işlemlerle BitMine Immersion Technologies'e 20 milyon dolarlık ek yatırım yaparken Coinbase, Block ve Robinhood gibi popüler platformlardaki hisselerini sattı. Bu stratejik portföy ayarlaması, Cathie Wood'un kripto varlıklarına yönelik yeni yol haritasını ortaya koyuyor.

ARK Invest'ten BitMine'e 20 Milyon Dolarlık Yatırım

Piyasa kaynaklarına göre ARK Invest, kısa bir süre önce BitMine Immersion Technologies'in hisselerine toplam 20 milyon dolarlık yatırım yaptı. Şirket, ARK Innovation ETF, ARKW ve ARKF fonları aracılığıyla 572 bin 853 BitMine hissesini portföyüne ekledi.

BitMine, Ether (ETH) varlıklarını yalnızca 16 gün içinde 2 milyar dolar seviyesine çıkararak sektörün en büyük ETH hazinesine sahip kurumu oldu. Şirketin elindeki ETH miktarı 566 bin 800 olarak raporlandı. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen BitMine hisselerinde gün içinde yüzde 27'yi bulan sert bir değer kaybı yaşandı. Hisseler kapanışa doğru kayıplarının bir kısmını geri alarak yüzde 11,78 düşüşle günü tamamladı.

ARK Invest, portföyünü yeniden şekillendirirken Block, Robinhood ve Coinbase hisselerinde de satış yaptı. Block Inc. hisselerinden toplam 186 bin 417 adet, Robinhood'dan ise 119 bin 90 adet hisse satıldı. Ayrıca ARKW fonu, Coinbase'deki 18 bin 204 hissesini elden çıkardı. Satışların toplam değeri yaklaşık 35 milyon dolar olarak hesaplandı.

Son olarak ARK Invest, Kanada merkezli SOL Strategies ile Solana (SOL) staking (kripto varlıkları kilitleyerek getiri elde etme) ortaklığını açıkladı. SOL Strategies'in CEO'su, firmanın beş farklı validatör üzerinden 3,59 milyon SOL yönettiğini ve bu altyapının ARK'ın yeni dijital varlık fonuna entegre edileceğini belirtti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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