Arjantin kripto para skandalıyla sarsıldı

Arjantin'de Başkan Javier Milei'nin desteklediği Libra kripto parası büyük bir çöküş yaşadı. Milei, projenin arkasında olduğunu reddederken, yatırımcılar dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayın yankıları, başkanın ofisinden yapılan açıklamalarla devam ediyor.

Libra Token Destekçisi Milei Hakkında Suç Duyurusu

Ekonomi alanında zor günler geçiren Arjantin'de yeni bir kripto para tartışması patlak verdi. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin sosyal medya hesaplarından desteklediği Libra isimli kripto para biriminin aniden değer kaybetmesi, hukuki bir sürecin başlamasına neden oldu.

Ülkede bir grup hukukçu, projenin beklenmedik biçimde sonlandırılması sonrasında Devlet Başkanı Milei hakkında suç duyurusunda bulundu. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre davacılar, Milei'nin proje hakkındaki destekleyici paylaşımlarını silmesinin ardından token değerinde yaşanan düşüşün, yatırımcıları zarara uğrattığını iddia ediyor.

Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Milei'nin projeye ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadığı, daha önce ülke merkezli diğer projelerde olduğu gibi bu girişimi de destekleme yoluna gittiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Milei'nin şahsi hesaplarından KIP Protokolü projesinin başlangıcını duyuran bir paylaşım yaptığı teyit edildi.

Savcıların gün içinde bir araya gelerek davanın önemi ve takibi konusunda karar vermesi beklenirken, Milei'ye henüz resmi bir suçlama yöneltilmediği öğrenildi.

Öte yandan, Blockchain teknolojisi üzerinde çalışan araştırmacılar, Libra projesinin arkasındaki ekibin, daha önce Melania tokenını geliştiren ekiple bağlantılı olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu bağlantıyı benzer cüzdan kullanımlarına dayandırıyor.