Aralık ayında yatırımcıların radarındaki 5 altcoin

Kripto para piyasasında, SUI, APT, AVAX, LINK ve IOTA gibi beş altcoin bu ay yatırımcıların dikkatini çekerek büyük büyüme potansiyelleri taşıyor. Hem teknik hem de temel göstergelerdeki güçlü sinyaller, bu kripto paraların portföylere ciddi kazançlar sağlayabileceğini işaret ediyor.

SUI: Layer 1 Lideri Olabilir

Yaklaşık 10 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan SUI, Layer 1 kategorisinde liderlik yapma potansiyeline sahip. SOL'un önceki çıkışı gibi 10 ila 15 katlık bir büyüme gösterebilir. Circle ile yaptığı yeni ortaklık ve erken grafik formasyonları, SUI için yükseliş beklentilerini artırıyor. Analistler, 2,50 dolar ile 2,80 dolar arasındaki fiyat aralıklarını güçlü giriş noktaları olarak değerlendiriyor.

APT (Aptos): Ethereum'un rakibi mi?

Aptos, trend çizgisi altında bir yükseliş bayrağı formasyonu oluşturuyor ve bu da yüzde elli dört oranında bir yükselişi işaret edebilir. Uzmanlar, APT'nin işlem hacminin Ethereum'a rakip olabileceğini düşünüyor. Güçlü temel dinamikleri ve topluluk desteğiyle, 20 dolarlık fiyat hedefi gerçekçi görünüyor.

AVAX, LINK ve IOTA'da güçlü momentum

AVAX, 50 dolarlık direnci aştıktan sonra analistlerin beklentilerinin ötesine geçti ve şimdi 100 dolara doğru ilerliyor. Yakında yapılacak büyük bir ağ güncellemesi, yatırımcı güvenini daha da pekiştiriyor.

LINK (Chainlink), merkeziyetsiz finansın (DeFi) fiyat akışları için bir "oracle" olmanın ötesine geçiyor. Bitcoin'e (LINK/BTC) karşı büyük bir kırılma yaşayan bu altcoin, potansiyel olarak önceki boğa piyasalarında kaçırdığı fırsatları telafi edebilir.

IOTA, 0,40 dolarlık direnci aştıktan sonra yükselişe geçti. Analistler, kısa vadede 0,70 dolara, orta vadede ise 1 dolar ve 2,60 dolara ulaşabileceğini düşünüyor.

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