Aralık 2024'te Cardano (ADA) fırlayacak mı? İşte beklentiler

Cardano (ADA), Aralık ayında tarihsel verilerine göre yüzde 66'ya kadar bir artış yaşayabilir. Cryptorank verilerine göre, ADA'nın Aralık ayındaki ortalama büyüme oranı yüzde 66,8 olup, bu da coin için genellikle olumlu bir ay anlamına geliyor. Kasım ayındaki olumlu görünüme devam ederek, ADA bu ay daha dikkat çekici bir yükseliş gerçekleştirebilir.

Cardano (ADA) coin beklentileri

Cardano'nun fiyatı, mevcut momentumun devam etmesi halinde bu performansı tekrar etme potansiyeline sahip. Yazının yazıldığı sırada ADA, 1,14 dolardan işlem görmekteydi ve 24 saat önce yüzde 6,60 artış göstermişti. Piyasa hacmi ise yüzde 214,52 artarak 4,29 milyar dolara yükseldi.

Bu olumlu gelişme, son yıllarda Cardano için Aralık ayında tekrarlanan bir desen haline geldi. 2021 Aralık ayında, ADA 1,72 dolara kadar çıkarak, neredeyse 3 dolara ulaşan tüm zamanların en yüksek seviyesinin üç ay sonrasında zirveye oturmuştu. Cardano, ay boyunca fiyat artışlarını sürdürebilmek için olumsuz hava koşullarının üstesinden gelerek düzenli bir artış göstermeyi başardı.

Mevcut durumda Cardano'nun yükselişi başlamış durumda ve analistler, fiyatının 10 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyor. Daha önce U.Today tarafından bildirilen bir analizde, Fibonacci göstergesi kullanarak yapılan tahmin, ADA'nın bir sonraki hedefinin 2,453 dolar olabileceğini öne sürüyor. Ancak, 2,618 Fibonacci seviyesine ulaşması durumunda, ADA'nın bir sonraki önemli hedefi 8,30 dolar olabilir.

Bu göstergelerin dışında, 2023'te Aralık ayında yaşanan yüzde 58,1'lik ralliyi tekrar etmek, ADA'nın fiyatını en azından 1,70 dolara çıkarabilir. Ancak ADA, Kasım ayında yüzde 216 oranında bir artış yaşadı ve bu artışı tekrar etmek, fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,10 doları yeniden test etmesini sağlayabilir.

Aralık 2024'te Cardano (ADA) fırlayacak mı?

Tarihsel verilerin yanı sıra, Cardano'nun yılı sonuna kadar olumlu bir büyüme trendi sürdürmesine yardımcı olabilecek bir dizi temel destek de mevcut. ADA'ya olan ilgi şu an oldukça yüksek; Quantum Hosky yeniliği ve Chang hard fork güncellemesi gibi gelişmeler, ADA'ya olan talebi artırıyor. Ayrıca Bitcoin, 100.000 dolar seviyesini yeniden test etmek üzere hareket etmeye başladı. Karşılaşılan zorluklara ve düzeltmelere rağmen, genel piyasa hissiyatı hala olumlu. ADA, Bitcoin ile olan ilişkisinden faydalanarak bu ay yeni zirvelere ulaşabilir.

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