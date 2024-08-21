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Aptos Web3 yayıncılık platformu Myco ile ortaklık kurdu

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Aptos Vakfı, Web3 tabanlı akış platformu Myco ile güçlerini birleştirerek dijital yayıncılıkta yeni bir çağ başlatıyor. Bu stratejik ortaklık, merkezi olmayan yayın hizmetlerinin geleceğini şekillendirirken, Blockchain teknolojisinin potansiyelini de gözler önüne seriyor.

Aptos Blockchain arkasındaki şirket olan Aptos Vakfı, Web3 akış platformu Myco ile güçlerini birleştirerek Blockchain teknolojisinde çığır açan bir iş birliğine imza atıyor. Bu ortaklık, Myco'nun Aptos Blockchain ağına entegrasyonu ile merkezi olmayan dijital yayıncılıkta yeni bir sayfa açmayı vaat ediyor. İş birliği, her iki firmanın da Web3 teknolojisinde liderlik etme vizyonunu güçlendirirken, kullanıcılara yenilikçi ve erişilebilir dijital deneyimler sunmayı hedefliyor.

Aptos Ve Myco Web3 Yayıncılığında Devrim Yaratıyor

Aptos Vakfı, Web3 tabanlı akış platformu Myco ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu ortaklık, Myco'nun altyapısını Aptos Blockchain teknolojisiyle bütünleştirerek merkezi olmayan bir yayın hizmeti sunmayı hedefliyor.

Ortaklığın odak noktaları arasında teknolojik entegrasyon, girişimci kaynaklarının geliştirilmesi ve Web3 teknolojilerinin ilerletilmesi yer alıyor. Her iki şirket de yenilikçi ve merkezi olmayan dijital akış deneyimleri sunma konusunda ortak hedefler belirledi.

Myco'nun kurucu ortağı ve Web3 başkanı Hani El Khatib, bu ortaklığın şirketin uzun vadeli vizyonunu desteklediğini belirtti. Myco, bu yılın son çeyreğinde Aptos Blockchain ağı üzerinde yeni bir token çıkarmayı planlıyor. El Khatib, bu hamlenin Web3 tabanlı yayın ve eğlence alanında liderlik etme misyonlarını pekiştireceğini vurguladı.

Öte yandan, Aptos ekosisteminde başka önemli gelişmeler de yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, Aptos Blockchain ağı üzerinde USDT stablecoinini piyasaya sürdü. Bu hamle, işlem maliyetlerini düşürmeyi ve Aptos'un ölçeklenebilirlik avantajlarından yararlanmayı amaçlıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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