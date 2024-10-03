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Aptos Labs Japon NFT devini bünyesine kattı

Aptos Labs Japon NFT devini bünyesine kattı
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Aptos Labs, Japonya merkezli NFT şirketi HashPalette'i satın alarak Asya pazarına güçlü bir giriş yaptı. Bu stratejik hamle, Aptos'un Blockchain ekosistemini Japon işletmeleriyle entegre etmesini ve Web3 inovasyonunu hızlandırmasını sağlayacak. Satın alma, küresel kripto endüstrisinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Blockchain teknolojisi dünyasında yeni bir oyun değiştirici hamle gerçekleşti. Aptos Network'ün arkasındaki şirket Aptos Labs, Japon NFT hizmet sağlayıcısı HashPalette'i bünyesine katarak Asya pazarındaki varlığını güçlendirdi. Bu satın alma, iki şirketin birleşmesinin ötesinde, Batı ile Doğu arasında bir Blockchain köprüsü oluşturmayı hedefleyen bir girişim olarak da görülüyor.

Japonya NFT Pazarında Yeni Dönem Başlıyor

Aptos Labs, 3 Ekim tarihinde HashPalette'i satın aldığını duyurdu. Bu hamle, Aptos'un Asya pazarındaki varlığını sağlamlaştırmayı hedefliyor. HashPalette, Japonya'nın önde gelen NFT platformlarından biri olarak biliniyor.

Satın alma işleminin detayları henüz kamuoyuna paylaşılmadı ancak bu birleşmenin, Aptos'un Blockchain teknolojisini Japon iş dünyasına entegre etme planlarını hızlandıracağı düşünülüyor. HashPalette'in mevcut müşteri portföyü ve pazar deneyimi, Aptos'a Japonya'da önemli bir avantaj sağlayacak.

Aptos Labs kurucusu ve CEO'su Mo Shaikh, bu satın almanın önemini "HashPalette'i satın alma anlaşması ve HashPort'un Palette Chain'ini Aptos'a taşıması, Japon işletmelerini ve geliştiricilerini en son Blockchain teknolojisiyle güçlendirme yolunda kritik ilk adımlardır." ifadeleriyle vurguladı. Bu açıklama, Aptos'un Japonya'daki hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Satın alma işleminin bir parçası olarak, Palette Chain Blockchain ağı ve mevcut HashPalette uygulamaları Aptos Network'e taşınacak. Bu geçiş süreci, Aptos'un teknolojik altyapısının genişlemesi ve güçlenmesi açısından önem taşıyor.

Aptos Labs, bu hamleyle Japonya'nın en etkili şirketlerine erişim sağlamayı hedefliyor. Şirket, yerel Web3 katılımcılarını desteklemeyi amaçlıyor. Bu destek, geliştiriciler, NFT yaratıcıları ve işletmeleri kapsıyor. Aptos'un bu yaklaşımı, Japonya'nın teknoloji ekosistemini zenginleştirme potansiyeli taşıyor.

HashPort, satın alma işleminin ardından Aptos Network'ün altyapısını kullanarak kurumsal müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Bu durum, HashPort'un mevcut müşteri ilişkilerini korurken Aptos'un teknolojik avantajlarından yararlanmasını sağlayacak.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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