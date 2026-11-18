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Bir kripto para borsasının kurucusu Changpeng Zhao (CZ), Bitcoin'deki (BTC) düşüşte Anthropic'in 19 Kasım'daki halka arzının da etkili olduğunu savundu. Bu görüşe göre halka arza katılmak isteyen yatırımcılar nakit yaratmak için kripto paralarını satıyor.

Anthropic 825 milyon hisseyi 70 ile 78 dolar aralığında satmayı planlıyor. Güçlü talep nedeniyle fiyatın bu aralığın üzerinde belirleneceği belirtiliyor. İşlemler perşembe günü Nasdaq'ta ANT koduyla başlayacak.

SPACEX ÖNCESİNDE DE AYNI TABLO

Bitcoin benzer bir süreci daha önce de yaşadı. Fiyat, SpaceX'in 12 Haziran'daki Nasdaq ilk işlem gününden önce mayıs ortasındaki yaklaşık 80 bin dolardan haziran başında 60 bin dolar civarına gerilemişti.

Yatırımcı ilgisinin yapay zekaya kaydığını gösteren işaretler de bulunuyor. Bir kripto türev platformunda Anthropic'in değerlemesine bağlı 334 milyon doları aşan pozisyon açıldı. Bir kripto para borsasının cüzdanı da Anthropic hisselerinin fiyatını izleyen token için 500 milyon USDC tavanlı bir satış düzenledi.

10X RESEARCH ZAMANLAMAYI TESADÜF GÖRÜYOR

10x Research'ten Markus Thielen, satışın SpaceX ve Anthropic halka arzlarından önce gelmesini "tamamen tesadüf" olarak nitelendirdi. Thielen düşüşü zayıf piyasa yapısına, stablecoin çıkışlarına ve azalan likiditeye bağladı.

HashKey Group'tan Tim Sun da "Mega halka arzların kripto piyasasından sermaye çektiği fikri sezgisel ve kolay yayılan bir anlatı." dedi. Sun'a göre gerçek sermaye akışları bu görüşü desteklemiyor ve asıl etken beklenen faiz artırımları.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in üzerinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da bugün aralıkta 50 baz puanlık faiz artırımı çağrısı yaptı.

Nasdaq vadeli işlemleri de halka arz öncesindeki geniş çaplı riskten kaçışla son dört haftada belirgin şekilde geriledi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,9 değer kaybeden Bitcoin 63 bin 100 dolardan işlem görüyor.