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Animoca Brands ile Mocaverse kripto ekosistemini dönüştürüyor

Animoca Brands ile Mocaverse kripto ekosistemini dönüştürüyor
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Haberler
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Hong Kong merkezli eğlence şirketi Animoca Brands, tüketici ağı Mocaverse için OKX Ventures ve CMCC Global öncülüğünde 10 milyon dolar yeni yatırım topladı. Merkeziyetsiz kimlik protokolü ile kullanıcılara dijital kimlik sağlayan platform, bu finansmanla birlikte toplam yatırım tutarını 41,88 milyon dolara yükseltti.

Blockchain teknolojisini yaygınlaştırmayı hedefleyen Mocaverse, oyun, spor ve müzik gibi farklı kültürel alanları tek bir platformda birleştiriyor. Yapılan açıklamaya göre finansman turuna HongShan, Republic Crypto, Decima Fund ve Kingsway Capital gibi önemli yatırımcılar destek verdi.

Merkeziyetsiz Kimlik Sistemi Gelişiyor

Mocaverse projesi, Eylül 2023'te tamamladığı 20 milyon dolarlık yatırım turunun ardından, iki ay içinde iki yeni finansman turu daha gerçekleştirdi. Proje, merkezi olmayan kimlik protokolü Moca ID aracılığıyla kullanıcılarına dijital kimlik oluşturma imkanı sunuyor.

Platform, Realm Points adı verilen özel puan sistemiyle kullanıcıların ağ içindeki aktivitelerini ödüllendiriyor. Bu sistem, kullanıcıların platform içindeki görevleri tamamlayarak çeşitli avantajlar elde etmesine olanak tanıyor.

Mocaverse Proje Lideri Kenneth Shek, projenin kripto para teknolojisini yüz milyonlarca kullanıcıya ulaştırma hedefini vurguladı. Shek, bu hedefe ulaşmak için her sektördeki öncü kullanıcıların sistemine dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Platform, birden fazla dikey alanda merkeziyetsiz kullanıcı katılımını artırmayı ve tüm ekosistem arasında güçlü bir ağ etkisi yaratmayı planlıyor. Son yatırım turu, bu hedeflere ulaşmak için gerekli altyapının güçlendirilmesinde önemli rol oynayacak.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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