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Animoca Brands cephesinden Polymarket açıklaması

Animoca Brands cephesinden Polymarket açıklaması
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Haberler
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Web3 ve NFT alanında öncü şirketler arasında yer alan Animoca Brands'ın yeni raporuna göre Polymarket, ABD başkanlık seçimlerinin ardından da piyasada güçlü bir etkiye sahip olmaya devam edecek. Platform, işlem hacminde büyük artış gösterirken, kullanıcıların çoğunluğu seçim dışı konularda etkin. Rapor, platformun uzun vadeli başarısının içerik stratejisi ve düzenleyici zorluklarla başa çıkma yeteneğine bağlı olacağını ortaya koyuyor.

Animoca Brands Araştırma Birimi'nin son raporu, Polymarket'in ABD başkanlık seçimlerinin ardından da piyasada kalıcı bir güç olacağını gösteriyor. Platform, Nisan ve Ekim ayları arasında işlem hacmini önemli ölçüde artırırken, kullanıcıların büyük bir kısmının seçim dışı konulara ilgi gösterdiği belirtiliyor. Rapor, platformun gelecekteki başarısının stratejik kararlar ve düzenleyici engellerle başa çıkma yeteneğine bağlı olacağını vurguluyor.

Merkezi Olmayan Tahmin Platformunun Başarısı Seçim Sonrası Dönemde de Sürecek

Animoca Brands Araştırma Birimi'nin son yayımlanan raporunda son dönemde hızlı bir büyüme kaydeden Polymarket'in, Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri sonrasında da etkinliğini sürdüreceği belirtiliyor.

Rapora göre, onchain tahmin piyasasının önemli oyuncularından Polymarket, etkileyici bir performans sergiledi. Platform, yıl içerisinde işlem hacmini 40 milyon dolardan 2,5 milyar dolara taşımayı başardı. Bu süreçte açık faiz miktarı da dikkat çekici bir artışla 20 milyon dolardan 400 milyon dolara yükseldi.

Platformun artan popülaritesi, Ekim ayında aldığı 35 milyon site ziyaretiyle de kendini gösterdi. Polymarket'in başarısı, yalnızca kripto medyasının değil, ana akım medyanın da ilgisini çekmeyi başardı.

Başkanlık seçimleri sonrası dönemde platformun geleceğine ilişkin soru işaretleri bulunurken, Animoca Brands Araştırma'nın verileri, endişeleri giderici nitelikte. Araştırmaya göre platform kullanıcılarının dörtte üçü seçim dışı konularda işlem gerçekleştiriyor. Ayrıca, şirketin henüz bir token çıkarma planının olmaması, airdrop beklentisi olan kullanıcıların ilgisinin sürmesini sağlıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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