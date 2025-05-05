Andx: Türkiye'deki yeni kripto düzenlemelerine tam uyum için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz

Andx: Türkiye'deki yeni kripto düzenlemelerine tam uyum için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz
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Türkiye'de kripto varlık sektöründe yeni bir dönem başlatan 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeler, sektör oyuncularını harekete geçirdi. Kripto varlık platformlarından Andx, yeni düzenlemelere uyum sağlama konusundaki yaklaşımını ve yol haritasını açıkladı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için getirilen yeni mevzuat, sektördeki güvenin artırılması ve yatırımcı haklarının korunması amacıyla önemli düzenlemeler içeriyor. Sermaye yeterliliği, müşteri varlıklarının güvenli saklanması ve operasyonel şeffaflık gibi konularda getirilen standartlar, platformların iş yapış şekillerinde önemli değişiklikler gerektiriyor. Sektör uzmanları, bu düzenlemelerin kısa vadede uyum süreçlerinde bazı zorluklar yaratsa da uzun vadede Türkiye kripto ekosisteminin olgunlaşmasına ve güvenilirliğinin artmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Andx'in Yeni Düzenlemelere Yaklaşımı

Bu konuda Andx yönetimi Türkiye'deki yeni kripto düzenlemelerine tam uyum için hazırlıklarımızı sürdürdüklerini dile getirdi.

Andx olarak faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerde var olan düzenlemelere yüzde yüz uyumu ana hedefimiz olarak kabul ediyoruz ve buna uygun olaraktan yürüklükte olan ve yürüklüğe girecek tüm düzenlemelere tamamen uyumlu olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Andx CEO'su Ali Erhan Tamer ayrıca, platformun mevcut durumu hakkında şu bilgileri paylaştı: "Henüz müşteri alımına başlamadık. Bu sebeple yakında aktif olacağız ve müşteri kabulüne başladığımız noktada daha spesifik yanıtlar ve yeniliklerimizden bahsedebiliriz."

Andx'in bu yaklaşımı, Türkiye'deki kripto varlık sektörünün gelişme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Platform, düzenlemelere uyum sürecini kararlılıkla yürütürken, yakın zamanda kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacağını duyurmuş oldu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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