Analistler tarih verdi: XRP fiyatı bu tarihten sonra yükselecek!

XRP 24 saatlik performansında yüzde 4'lük bir düşüş kaydederek 0,5841dolardan işlem gördü. Söz konusu düşüş, Bitcoin'in 80 bin dolar üzerine çıkarak yeni bir ATH kaydetmesine rağmen gerçekleşince yatırımcıları endişe bulutları sardı. Analistler ise XRP için tarih verdi...

XRP fiyatı bu tarihten sonra yükselecek!

XRP'nin, rakiplerine kıyasla daha zayıf performansı kripto piyasasında önemli tartışmalara yol açtı. Bunun üzerine analistler, yatırımcıların içine bir nebze su serpecek açıklamalarda bulundu.

Yakın tarihli bir analizde, yaygın olarak takip edilen bir yatırımcı olan "Block Bull", XRP'nin tam ölçekli boğa koşusu için cesur bir zaman çizelgesi yayınladı. Analiste göre, XRP'nin boğa koşusu için henüz zaman gelmedi ancak beklenen yükseliş yedi hafta içinde olacak.

Analist bu cesur zaman çizelgesini, XRP'nin Bitcoin yarılanma olaylarını takip eden önceki döngülerde boğa koşusuna başlaması için geçen süreye dayandırdı. Analize eşlik eden grafik, XRP'nin 2017'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla sonuçlanan rallisine başlamak için Bitcoin yarılanmasından sonra 252 gün sürdüğünü gösterdi.

Ayrıca 2020/2021 döngüsünde de XRP'nin yarılanmadan sonra 252 gün içinde yüzde 942'nin üzerinde bir yükseliş gerçekleştirdiği görülüyor.

XRP ne zaman yükselecek?

Bu analize göre, XRP'nin bir sonraki yükselişine 49 gün (ya da yedi hafta) kaldı; bu da Bitcoin'in en son yarılanmasından bu yana geçen 252 günlük süreyi işaret ediyor.

Diğer analistler de Block Bull'un bakış açısına katılarak XRP'nin yükselişinin yakın olduğunu öngörüyor. Hatta bazıları bu görüşü desteklemek için simetrik üçgen kırılmaları gibi diğer ölçütlere işaret etti. Ancak nihai sonucu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.





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