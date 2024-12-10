Analistler Bitcoin yatırımcılarını rahatlatan gelişmeyi açıkladı

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Bernstein analistleri, Google'ın yeni kuantum çipi Willow'un Bitcoin (BTC) güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmadığını açıkladı. 105 kübitlik çipin, Bitcoin'in temel kriptografik altyapısını kırmak için gereken milyonlarca kübitten uzak olduğu belirtildi.

Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesini aşmasının ardından yaşanan düşüş, Google'ın ilk kuantum çipi Willow'un duyurusuyla aynı zamana denk geldi. Kripto para topluluğunda endişe yaratan bu gelişme, uzmanların detaylı analiziyle farklı bir boyut kazandı.

Bernstein Raporuna Göre Bitcoin Kuantum Tehdidinden Uzak

Gautam Chhugani liderliğindeki Bernstein analistleri, Google'ın Willow çipinin Bitcoin'in Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması (ECDSA) ve güvenli hash algoritması (SHA-256) için gerçek bir tehlike teşkil etmediğini vurguladı.

Kripto para dünyasında güvenlik konusu her zaman öncelikli bir konu olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, Bitcoin'in kuantum tehdidine karşı hazırlıklı olması gerektiğini, ancak pratik bir tehlikenin onlarca yıl uzakta olduğunu belirtiyor.

Bitcoin STAMPS'in yaratıcısı Mike In Space, kuantum bilgisayarlara karşı alınacak önlemlerin bazı teknik zorlukları beraberinde getireceğini söyledi. Bu değişiklikler, ağın yapısında önemli güncellemelere ihtiyaç duyabilir.

Capriole Investments kurucusu Charles Edwards ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Edwards, 5-10 yıl içinde bir kuantum tehdidinin ortaya çıkma olasılığını yüzde 50 olarak değerlendiriyor.

Bernstein analisti Chhugani, Bitcoin'in yakın vadede 95.000-98.000 dolar aralığında seyretmesinin beklendiğini, 12 aylık hedef fiyatın ise 200.000 dolar olduğunu açıkladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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