Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Analistler Bitcoin için Noel sonrası tahminlerini paylaştı

Analistler Bitcoin için Noel sonrası tahminlerini paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin (BTC) fiyatı yılbaşı öncesi likidite azlığı nedeniyle 100 bin doların altında seyrederken ETF çıkışları devam ediyor. Analistler Noel sonrası dönemde toparlanma öngörürken Trump'ın başkanlık töreni öncesi fonların sektöre ilgi göstermesi bekleniyor. Matrixport ise iyileşen makroekonomik koşulların etkisiyle Bitcoin'in 2025'te 160 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin fiyatı 17 Aralık'ta ulaştığı 108.300 dolarlık rekor seviyesinden yüzde 9,7 geriledi. Bitget Research baş analisti Ryan Lee, likidite azlığının doğal bir sonucu olarak gördüğü bu düşüşün ardından Bitcoin'in 94.000-105.000 dolar bandında işlem görmesini bekliyor.

Trump Başkanlığı Kripto Pazarını Canlandırabilir

Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekiyor. ABD spot Bitcoin ETF'lerinden son dört günde 338 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Bu durum kısa vadeli fiyat oynaklığını artırıyor.

ETF yatırımları 2024'ün başından bu yana Bitcoin'e yapılan yeni yatırımların yüzde 75'ini oluşturdu. Bu gelişme fiyatın 15 Şubat'ta 50 bin doları aşmasında önemli rol oynadı.

Binance borsasındaki pozitif fonlama oranı alıcı hakimiyetindeki piyasaya işaret ediyor. CoinGlass verilerine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de fonlama oranı yüzde 0.0100 seviyesinde seyrediyor.

Donald Trump'ın 20 Ocak'taki başkanlık töreni, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto para düzenlemeleri ve 2028'e kadar olan genel ekonomik politika için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Fenerbahçeli yıldız Kerem ve Orkun'un yanına gidiyor
img

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi
img

İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve oğul Trump gözünü Grönland'a dikti, Danimarka alarma geçti
Oğlu da paylaşınca yer yerinden oynadı! Bir ülke alarma geçti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Annem Ankara 6. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 25-26 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Aralık Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, 2025 asgari ücret artırılacak mı? Kuruluş Osman 176. bölüm tek parça full HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Aralık Kazan, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kuruluş Osman 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.