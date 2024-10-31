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Amazon ve kripto para borsası devinden önemli ortaklık

Amazon ve kripto para borsası devinden önemli ortaklık
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Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance, Amazon Web Services ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, yapay zeka teknolojilerini kullanarak kullanıcı deneyimini yeniden tanımlıyor. Ortaklık, Binance'in 237 milyon kullanıcısına yenilikçi çözümler sunarken, teknik performans iyileştirmeleri de gündemde. Bu stratejik adım, sektördeki yenilik ve müşteri memnuniyetini artırma yönündeki çalışmaları destekliyor.

Global kripto para borsası Binance, Amazon Web Services ile yaptığı stratejik ortaklıkla yapay zeka tabanlı çözümler üzerinden kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Bu yeni iş birliği, 237 milyon kullanıcının hizmet deneyimini üst düzeye taşımayı amaçlarken, AWS'nin bulut ve yapay zeka kapasiteleri Binance'in teknik altyapısını güçlendiriyor.

Binance ve AWS, Yapay Zeka ile Müşteri Deneyimini Geliştiriyor

Kripto para dünyasının önde gelen platformu Binance, teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla Amazon Web Services ile önemli bir iş birliğine imza attı. 237 milyonluk kullanıcı ağına sahip platform, AWS'nin bulut teknolojisi ve yapay zeka çözümlerini kullanarak hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

İş birliğinin ilk aşamasında müşteri hizmetleri ve kullanıcı etkileşimi alanlarında pilot uygulamalar başlatılacak. Elde edilecek sonuçların olumlu olması durumunda, AWS Cloud AI teknolojilerinin kullanım alanı genişletilecek.

Binance'in tek bulut ortağı olarak öne çıkan AWS'nin İnovasyon Direktörü Arni Raghvender, Binance'in yenilikçi çözümler geliştirme sürecine destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Platform, AWS araçlarıyla 24 saat kesintisiz hizmet veren ticaret sisteminin yönetimini güçlendirecek. Bu kapsamda otomatik sistem teşhisi ve stres testleri gerçekleştirilecek. İş birliğinin somut kazanımları arasında adres doğrulama oranlarında yüzde 6'lık artış ve World-Check vaka incelemelerinde yüzde 30 oranında zaman tasarrufu yer alıyor.

Binance'in yapay zeka alanındaki yatırımları da devam ediyor. Şirketin araştırma kolu Binance Labs, geçtiğimiz Ağustos ayında bir merkeziyetsiz yapay zeka firmasına 43 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Bu gelişme, Amazon'un Kasım ayında piyasaya sürdüğü yapay zeka asistanı Q ile aynı dönemde gerçekleşmişti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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