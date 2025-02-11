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Altın tarihi zirvedeyken Bitcoin temkinli seyrediyor

Altın tarihi zirvedeyken Bitcoin temkinli seyrediyor
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Merkez bankalarının yoğun alımları ve artan jeopolitik riskler altın fiyatını yeni bir rekor seviyeye taşıdı. Altın, ons başına 2.902 dolar seviyesine yükselirken, Bitcoin yüzde 5'lik sınırlı bir artış kaydetti. Güvenli liman arayışının altını desteklediği gözlemleniyor.

World Gold Council'ın raporuna göre merkez bankaları 2024'ün ilk on ayında 694 ton altın alımı yaptı. Bu durum altının yükseliş trendini beslerken, Bitcoin'in riskli varlıklarla olan yüksek korelasyonu kripto paranın güvenli liman rolünü zayıflattı.

Bitcoin Yatırımcısı Temkinli

Altın piyasasındaki yükseliş trendi, merkez bankalarının agresif alımları ve küresel ticaret politikalarına ilişkin endişelerle şekilleniyor. World Gold Council verilerine göre global altın rezervleri önceki yıllardan gelen rekor birikim trendini sürdürüyor.

Kayda değer alımlarla öne çıkan ülkeler arasında Polonya 89.5 ton, Hindistan 72.6 ton, Türkiye 74.8 ton ve Çin 44.2 ton ile yer alıyor. Bu gelişmeler merkez bankalarının dolarizasyondan uzaklaşma stratejisini yansıtıyor.

Bitcoin (BTC) ise 2025'e 93.000 dolar seviyesinden başladı. Şu anda 97.745 dolardan işlem gören Bitcoin, yılbaşından bu yana yüzde 5,1 artış kaydetti. Kripto para piyasasının genelini temsil eden GMCI 30 endeksi son 24 saatte yüzde 0,59 yükseldi.

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yeni vergi açıklaması piyasaları etkiledi. Bu durum altının güvenli liman özelliğini öne çıkarırken risk varlıklarıyla yüksek korelasyonu bulunan Bitcoin üzerinde baskı oluşturdu.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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