Altcoinlerde son durum: Son 24 saatte düşen ve yükselen altcoinler listesi

Bitcoin'in (BTC) 95.000 doların altına inmesi, altcoin piyasasında bir gerilemeye neden oldu ve bu durum, yatırımcılar için yeni alım fırsatları sunuyor. Özellikle bazı Layer 1 altcoin'ler, güçlü yükseliş sinyalleriyle dikkat çekiyor.

Bu altcoinler arasında Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT), Fantom (FTM), Internet Computer (ICP), Algorand (ALGO), Quant (QNT), XDC Network (XDC), Aptos (APT) ve Sei (SEI) bulunuyor. Bitcoin, şu anda 94.311,81 dolardan işlem görüyor ve bu seviye, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 99.655,50 dolardan yüzde 1,8'lik bir düşüş anlamına geliyor. Ancak, analistlere göre Bitcoin 100.000 doları geçtiğinde altcoin piyasası yeniden güç kazanabilir.

Layer 1 altcoin'lerde son durum

CoinMarketCap verilerine göre, AVAX şu anda 41,48 dolardan işlem görüyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 41,56 dolara göre yüzde 71 düşüşte olsa da, son bir haftada yüzde 18,46, son bir ayda yüzde 62,74 ve Kasım 2023'ten bu yana yüzde 97,59 kazanç sağladı.

Polkadot (DOT) ve Fantom (FTM) fiyatları ise sırasıyla 8,27 dolar ve 0,9517 dolar seviyesinde. Düne göre DOT yüzde 7,29, FTM ise yüzde 0,38 gerilemiş durumda. Ancak, FTM son 30 günde yüzde 46,91, DOT ise aynı dönemde yüzde 105,55 artış gösterdi.

İlk 25'te yer alan ICP, 11,63 dolardan işlem görüyor ve geçen hafta yüzde 24,57, son bir ayda ise yüzde 50,84 yükseliş kaydetti. Buna karşın, piyasa sıralamasında 55. sırada yer alan ALGO, dün yüzde 5,74 düşüşle 0,2652 dolara geriledi. Ancak, ALGO'nun son 30 günlük performansı yüzde 131,13 gibi etkileyici bir artışı işaret ediyor.

Güçlü alım sinyalleri: QNT, XDC, APT ve SEI

Quant (QNT) ve XDC Network (XDC), son 24 saatte sırasıyla yüzde 2,36 ve yüzde 11,18 oranında değer kazandı. QNT 99,29 dolardan işlem görürken, XDC 0,05836 dolar seviyesinde. Son bir ayda QNT yüzde 62,18, XDC ise yüzde 113,59 oranında kazanç sağladı.

Aptos (APT) ve Sei (SEI) de iyi performans gösteren token'lar arasında. SEI, son 30 günde yüzde 66,88 artış yaşarken, şu anda 0,6378 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1,50 artış kaydetti. APT ise 12,04 dolardan işlem görüyor; dünkü yüzde 2'lik düşüşe rağmen, yatırımcıların radarında.

Altcoin sezonu kapıda mı?

Bitcoin'in düşüşü, Layer 1 altcoin'ler için bir toparlanma sinyali olabilir. Analistler, BTC'nin yeniden 100.000 doları test etmesiyle altcoin'lerin hakimiyet kazanacağını öngörüyor. Şu anki düşüş, gelecekteki yükseliş için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.