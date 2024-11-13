5 Kasım'dan bu yana kripto para piyasası yüzde 28,24'lük büyük bir büyüme yaşadı. Neredeyse tüm en iyi kriptolar pozitif ivme gösterdi ve Bitcoin bu dönemde yüzde 29,08'lik bir artış kaydetti. Bu olumlu genel görünüm, Bitcoin piyasası ve altcoin piyasasının mevcut boğa döngüsünde nerede durduğu ve ne yöne evrileceği konusunda soru işaretlerini de tetikledi. Popüler analistler arasında yer alan Miles Deutscher ise sosyal medya hesabında yayınladığı bir gönderide Bitcoin'e ve altcoinlere dair öngörülerini paylaştı. Peki, Altcoin sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Bitcoin döngüsü hangi aşamada?

Deutscher, mevcut Bitcoin döngüsünün önceki döngüleriyle iyi bir şekilde uyumlu olduğunu belirterek, BTC'nin şu anda döngünün üçüncü aşamasında olduğunu kaydetti. Bu aşama genellikle yarılanmadan en az 200 gün sonra başlıyor. Mevcut BTC döngüsü ile öncekiler arasındaki benzerlikleri vurgulayan kripto para analisti, bu döngünün son aşamasında piyasanın önceki döngülerde görülenlerin tekrarını göreceğini ileri sürdü.

Deutscher, piyasanın zirvesine 2025'in 2. veya 3. çeyreğinde ulaşacağını öngördü. Döngü uzunluğu verilerinin 2. çeyrek zirvesine işaret ettiğini, yarılanma verilerinin ve son ATH verilerinin ise 3. çeyrek zirvesini gösterdiğini belirten Deutscher, zirvenin tam zamanlamasının ancak 2025'in 1. çeyreğinde belli olacağını iddia etti.

Altcoin sezonu ne zaman başlayacak?

10 Kasım'dan bu yana BTC hakimiyeti istikrarlı bir şekilde büyüdü ve yüzde 3,55'lik dik bir yükseliş kaydetti. Miles Deutscher, Altcoin rallisinin BTC hakimiyetinin çöküşünden önce başlama olasılığının daha düşük olduğunu sözlerine ekledi. Artan BTC hakimiyetini altcoinlerin gelecekteki büyümesi için olumlu bir temel olarak öngören Deutscher, mevcut Bitcoin hakimiyeti durumunun yaklaşan altcoin rallisi için istikrarlı bir temel oluşturacağını da belirtti.

Öte yandan ilginçtir ki Deutscher, önceki döngülerde yüzde 90'ın üzerinde olan spekülasyon endeksinin şu anda yüzde 21 seviyesinde olduğuna da dikkat çekti. Ayrıca mevcut makroekonomik senaryonun kripto para piyasasının büyümesi için uygun olduğunu da vurguladı.

Neticede, Bitcoin piyasa döngüsünün, altcoinlerin büyümesi için güçlü bir ortam oluşmasıyla gelecek yılın ortalarında zirveye ulaşması mümkün gibi görünüyor.

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