Altcoin sepeti: Ekim 2024'ün en çok kazandıran altcoinleri

Ekim ayı kripto piyasası için hareketli geçti. Beklenmedik isimler öne çıkarken bazı meme coin'lerin de yükselişine şahit olduk. Biz de yatırımcılara fikir vermesi umuduyla Ekim 2024'ün en çok kazandıran alcoin'lerini sizler için derledik.

Goatseus Maximus (GOAT)

GOAT coin ekim ayının üçüncü haftasında yüzde 210 artış göstererek rakiplerini geride bıraktı. ATH'sini gerçekleştiren coin'in fiyatı 0,902 dolara ulaştı. Kripto para'nın hızlı büyümesi yatırımcıların dikkatini çekti ve son günlerde en iyi performans gösteren token'lar arasında yerini aldı.

Raydium (RAY)

Ekim ayının diğer bir kazandıran ismi RAY token oldu. Yaklaşık yüzde 40'lık bir artış kaydedilen token 3,01 dolardan işlem gördü. Öte yandan satış baskısının artması durumunda RAY'ın 2,71 dolar detsek seviyesine çekilebileceği, ardından da düşüşe devam edebileceği tahmin ediliyor.

Safe (SAFE)

Sade yüzde 58 artış göstererek öne çıktı. 1,48 doları gören ibre, sonrasında 1,87 dolara ulaştı. SAFE'in son fiyat hareketleri, onu mevcut piyasa ortamında en çok kazandıran altcoin'ler arasında konumlandırdı.