Haberler

Almanya'dan büyük hata: 5 milyar dolarlık Bitcoin ortada duruyor

Almanya'dan büyük hata: 5 milyar dolarlık Bitcoin ortada duruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Movie2K davasında yaklaşık 45.000 Bitcoin'i henüz ele geçirmedi. Arkham'a göre cüzdanlarda hareketsiz duran bu kripto paraların değeri 5 milyar doları buluyor.

Alman makamlarının geçen yıl Movie2K davasında el koyduğu 50 bin Bitcoin'in ardından, yaklaşık 45 bin Bitcoin'in hâlâ cüzdanlarda durduğu ortaya çıktı. Arkham'ın verilerine göre bu varlıkların bugünkü değeri 5 milyar dolara ulaşıyor.

Almanya, Movie2K Sitesine Bağlı 5 Milyar Dolarlık Bitcoin'i Kaçırdı

Kripto istihbarat platformu Arkham, Movie2K korsan film sitesiyle bağlantılı 45.060 Bitcoin'in hâlâ hareketsiz olduğunu bildirdi. Bu Bitcoin'lerin 2019'dan bu yana transfer edilmediği ve 100'den fazla cüzdanda tutulduğu kaydedildi.

Alman savcılar Ocak 2024'te 49.858 Bitcoin'e el koymuş, bunları haziran ve temmuz aylarında 57.900 dolar ortalama fiyatla satarak yaklaşık 2,8 milyar dolar gelir elde etmişti. Ancak Bitcoin'in yıl sonunda 100 bin doların üzerine çıkması, satışın erken yapıldığı eleştirilerini beraberinde getirdi.

Yerel yasalar, kripto paraların yüksek oynaklığı nedeniyle el konulan varlıkların hızla satılmasını zorunlu kılıyor. Savcılar, yüzde 10'dan fazla değer kaybı riski oluştuğunda satış yapmanın yasal bir gereklilik olduğunu belirtmişti.

Arkham'ın işaret ettiği yeni Bitcoin'lere el konulabilmesi için Alman polisinin, bu varlıkların Movie2K operasyonuyla bağlantılı olduğunu mahkemede kanıtlaması gerekiyor. Ayrıca cüzdanların kime ait olduğunun ortaya çıkarılması da sürecin en kritik noktası olacak.

Uzmanlara göre Almanya'nın bu davadaki hamleleri, devletlerin kripto paralara el koyma ve satma politikalarının küresel ölçekte yeniden tartışılmasına yol açabilir.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralı

İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
İşte 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İşte saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan yakalandı! Çarpıcı detayı Vali açıkladı

İşte o saldırgan! Karakolu kana bulayan zanlıyla ilgili çarpıcı detay

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler ve Lamine Yamal burun buruna geldi

Maça damga vuran görüntü
title