Almanya'dan büyük hata: 5 milyar dolarlık Bitcoin ortada duruyor

Alman makamlarının geçen yıl Movie2K davasında el koyduğu 50 bin Bitcoin'in ardından, yaklaşık 45 bin Bitcoin'in hâlâ cüzdanlarda durduğu ortaya çıktı. Arkham'ın verilerine göre bu varlıkların bugünkü değeri 5 milyar dolara ulaşıyor.

Almanya, Movie2K Sitesine Bağlı 5 Milyar Dolarlık Bitcoin'i Kaçırdı

Kripto istihbarat platformu Arkham, Movie2K korsan film sitesiyle bağlantılı 45.060 Bitcoin'in hâlâ hareketsiz olduğunu bildirdi. Bu Bitcoin'lerin 2019'dan bu yana transfer edilmediği ve 100'den fazla cüzdanda tutulduğu kaydedildi.

Alman savcılar Ocak 2024'te 49.858 Bitcoin'e el koymuş, bunları haziran ve temmuz aylarında 57.900 dolar ortalama fiyatla satarak yaklaşık 2,8 milyar dolar gelir elde etmişti. Ancak Bitcoin'in yıl sonunda 100 bin doların üzerine çıkması, satışın erken yapıldığı eleştirilerini beraberinde getirdi.

Yerel yasalar, kripto paraların yüksek oynaklığı nedeniyle el konulan varlıkların hızla satılmasını zorunlu kılıyor. Savcılar, yüzde 10'dan fazla değer kaybı riski oluştuğunda satış yapmanın yasal bir gereklilik olduğunu belirtmişti.

Arkham'ın işaret ettiği yeni Bitcoin'lere el konulabilmesi için Alman polisinin, bu varlıkların Movie2K operasyonuyla bağlantılı olduğunu mahkemede kanıtlaması gerekiyor. Ayrıca cüzdanların kime ait olduğunun ortaya çıkarılması da sürecin en kritik noktası olacak.

Uzmanlara göre Almanya'nın bu davadaki hamleleri, devletlerin kripto paralara el koyma ve satma politikalarının küresel ölçekte yeniden tartışılmasına yol açabilir.