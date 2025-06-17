Alex Mashinsky Celsius iflas gelirlerine veda etti

Celsius Network'ün iflas sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Eski CEO Alex Mashinsky ve bağlantılı şirketleri, iflas varlıklarından doğan tüm haklarından feragat etti. New York İflas Mahkemesi'nin onayladığı anlaşma, daha önce bloke olan fonların alacaklılara dağıtılmasını sağlayacak.

Celsius İflas Sürecinde Yeni Dönem

Celsius Network eski CEO'su Alex Mashinsky, şirketin iflas sürecinden doğan tüm haklarından feragat etti. New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi'nde kısa bir süre önce sunulan dilekçeye göre Mashinsky ve kendisiyle bağlantılı üç şirket, Celsius'un iflas varlıklarından herhangi bir pay talep etmeyecek. Bu anlaşma, borçlu şirketin daha önce Mashinsky'nin talepleri nedeniyle bloke olan fonları alacaklılara dağıtmasının önünü açıyor.

Mashinsky, Mayıs ayında dolandırıcılık suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Savunma ekibi, müvekkilinin askerlik geçmişini ve suçunu kabul etmesini öne sürerek cezanın hafifletilmesini talep etmişti. ABD Adalet Bakanlığı başlangıçta 20 yıllık hapis cezası istemiş, ancak Mashinsky'nin avukatları bu sürenin "hapishanede ölüm cezasına" eşdeğer olduğunu savunmuştu. Mahkeme, ceza davasının devam ettiğini ve bu anlaşmanın ceza yargılamasını etkilemeyeceğini vurguladı.

Celsius alacaklıları, şirketin iflas sürecinden önemli ölçüde faydalanmaya devam ediyor. Ağustos 2024'te 251 bin alacaklıya 2,5 milyar dolardan fazla ödeme yapıldı. Kasım ayında ise "Dava Geri Kazanım Hesabı" üzerinden 127 milyon dolarlık ek bir dağıtım gerçekleştirildi. Ancak 121 bin alacaklı, talep tutarlarının bin doların altında olması nedeniyle haklarını henüz talep etmedi. Bu alacaklıların büyük çoğunluğunun kaybı 100 doların altında bulunuyor.

Temmuz 2022'de Bölüm 11 iflas korumasına başvuran Celsius, bir yıl sonra yeniden yapılanma sürecini tamamlayarak iflastan çıkmıştı. Şirketin borçluları bu yıl içinde toplamda 1 milyar doları aşan varlık geri kazandı. Mahkemenin son kararıyla birlikte, Mashinsky'nin taleplerine bağlı kalan fonların da serbest bırakılması bekleniyor.