Akaryakıt istasyonlarında kripto para ile ödeme dönemi başlıyor

Dubai merkezli düzenlemeler çerçevesinde kripto para dünyasında önemli bir gelişme gerçekleşiyor. BAE, gündelik hayatta kripto para kullanımını yaygınlaştırma konusundaki kararlılığını bir adım daha ileriye taşıyor. Cryptocom ve Emarat arasındaki bu i şbirliği, Dubai'nin kripto dostu düzenlemeleri sayesinde mümkün olurken, müşterilere benzin alımlarında yeni bir ödeme seçeneği sunuyor.

Cryptocom BAE Akaryakıt İstasyonlarında Kripto Ödeme Sunacak

Cryptocom Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı, açıklamasında kripto paraların kullanım alanlarını genişletmenin şirketin vizyonunun merkezi olduğunu belirtti. Yetkili "BAE bir kripto para pazarı lideridir ve bölgenin önde gelen petrol markası olan Emarat ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Anlaşmaya göre Cryptocom başlangıçta 10 hizmet istasyonuna dahil edilecek ve zamanla bu uygulama Emarat'ın tüm istasyon ağına yayılacak. Emarat'ın amacı perakende modelini modernize etmek ve yenilikçi tüketicilere hitap etmek olarak açıklandı.

Emarat Perakende Genel Müdürü, ortaklığın müşteriler için yeni bir kolaylık ve olasılık dönemi başlatırken, şirketin geleceğe odaklı bir marka olarak konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Bu ortaklık sayesinde Cryptocom kullanıcıları ve Emarat müşterileri özel teklifler ve karşılıklı bir promosyon programından yararlanabilecek. BAE genelinde giderek daha fazla perakende kuruluşu, stablecoin ödemeleri, BAE bankacılık sektörüyle daha iyi entegrasyon ve daha iyi yatırım fırsatları sunmak için düzenlenmiş kripto hizmet sağlayıcılarıyla ortaklık kuruyor.