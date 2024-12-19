ADA fiyat tahmini: Konsolidasyon sonrası beklentiler neler?

Cardano, geçtiğimiz günlerde güçlü bir yükseliş rallisi başlatarak yıllık zirvesi olan 0,8 doları yeniden yakaladı ve kritik 1,3 dolar direnç bölgesine kadar ilerledi. Ancak piyasanın önümüzdeki süreçte 0,8 ile 1,3 dolar arasında dalgalanarak konsolidasyon aşamasına geçmesi bekleniyor.

Haftalık grafik

Cardano, son dönemdeki artan alım baskısıyla 0,3 dolar kritik destek bölgesinden yükselişe geçti. Bu güçlü momentum, ADA'nın yıllık zirvesi olan 0,8 doları yeniden kazanmasını ve ardından 1,3 dolar seviyesindeki önemli dirence ulaşmasını sağladı. Ancak, 1,3 dolar seviyesi güçlü bir bariyer olmaya devam ediyor. Satıcıların bu bölgede yoğunlaşan baskısı, fiyatın bu seviyeden reddedilmesine yol açtı.

Orta vadede ADA'nın bir geri çekilme aşamasına girmesi ve kırdığı 0,8 dolar seviyesine kadar gerilemesi muhtemel görünüyor. Bu destekten başarılı bir sıçrama, yeni bir yükselişin önünü açabilir ve 2 dolar gibi kritik bir direnç seviyesini hedefleyebilir. Bu senaryo, uzun vadeli yükseliş trendinin devamı için olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.

4 saatlik grafikte, Cardano'nun 1,3 dolar direncine ulaştıktan sonra yükseliş momentumunu kaybettiği ve bu seviyede önemli bir satış baskısı ile karşılaştığı görülüyor. Bu durum, yüksek volatiliteye ve kritik direnç bölgesi etrafında yatay bir konsolidasyon sürecine yol açtı.

Bu konsolidasyon aşamasında, fiyat hareketlerinde "omuz-baş-omuz" adı verilen bir düşüş formasyonu oluştu. Şu anda fiyat, bu formasyonun boyun çizgisine yakın bir seviyede seyrediyor. Eğer bu çizginin altına bir kırılım gerçekleşirse, ADA'nın kısa vadede bir düzeltme yapması beklenebilir. Bu düzeltme hareketi, fiyatı Fibonacci seviyelerine göre 0,82 dolar (%50 düzeltme seviyesi) ile 0,7 dolar (%61,8 düzeltme seviyesi) arasına çekebilir.

Söz konusu düzeltme, alıcıların piyasaya yeniden giriş yapması için bir fırsat sunabilir. Böyle bir senaryoda, fiyatın tekrar 1,3 dolar direncini geri kazanmayı hedeflemesi ve ardından daha güçlü bir yükseliş dalgası için zemin hazırlaması olasıdır.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.