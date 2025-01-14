ABD yargısından SEC'in kripto para politikalarına müdahale

Kripto para sektöründe düzenleyici netlik arayışı devam ederken ABD yargısından SEC'e önemli bir uyarı geldi. Mahkeme, SEC'in kaynak yetersizliği gerekçesini tatmin edici bulmayarak kurumun Coinbase'in talebini reddetme kararının daha detaylı açıklanması gerektiğine hükmetti.

ABD Yargısından SEC Kripto Politikasına Eleştirel Bakış

SEC ve Coinbase arasındaki anlaşmazlık 2022 yılının Temmuz ayında başladı. San Francisco merkezli kripto para borsası, SEC'den "kripto para endüstrisi için rehberlik sağlamasını" talep etti.

SEC Başkanı Gary Gensler, mevcut kuralların kripto para için yeterli olduğunu savundu. Gensler ayrıca kurumun sorumluluğunun önemli bir parçasının kaynakları nasıl paylaştıracağını belirlemek olduğunu vurguladı.

Mahkeme, SEC'in kaynak tahsisi açıklamasını "yargı denetiminden kaçmak için başvurulan bir tılsım" olarak değerlendirdi Yargıç Stephanos Bibas, SEC'in kripto şirketlerini yasalara uymamakla suçlarken nasıl uyacaklarını söylememesinin "ciddi bir anayasal sorun" yarattığını dile getirdi.