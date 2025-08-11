ABD verileri kripto para piyasasındaki volatiliteyi artırabilir

ABD verileri kripto para piyasasındaki volatiliteyi artırabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin ve Ethereum opsiyon piyasaları salı günkü CPI verisi öncesi rekor seviyelere yaklaştı. Bitcoin opsiyon açık pozisyonu 43 milyar dolar, Ethereum ise 13,9 milyar dolarla yılın en yüksek seviyesinde. Yatırımcılar volatilite artışı beklentisiyle 115.000-118.000 dolar seviyelerinde koruma pozisyonları alıyor.

Kripto türev piyasaları bu hafta dikkat çekici bir hareketlilik sergiliyor. Bitcoin'in hafta sonu 122.000 doları geçmesi ve Ethereum'un haftalık bazda yüzde 21 yükselmesi, piyasa katılımcılarının risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmesine neden oldu.

CPI Beklentisi Kripto Türev Piyasasını Hareketlendirdi

QCP Capital verilerine göre, Bitcoin opsiyon açık pozisyonu 43 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam temmuz ayındaki 49 milyar dolarlık zirve seviyesine oldukça yakın. Benzer şekilde, Ethereum opsiyon hacmi 13,9 milyar dolarla yılın en yüksek seviyesinde hareket ediyor.

Yatırımcılar özellikle 115.000-118.000 dolar aralığında Bitcoin satım opsiyonlarına yöneldi. Bu strateji, salı günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin olumsuz çıkması durumunda potansiyel kayıplara karşı koruma sağlamayı amaçlıyor.

Makroekonomik göstergelerin kripto piyasası üzerindeki etkisi son aylarda belirgin şekilde artmış durumda. QCP uzmanları, Bitcoin-hisse senedi korelasyonunun temmuz ortasından beri güçlendiğini ve BTC'nin yüzde 0,79 artışla pozitif performans gösterdiğini belirtiyor.

Kurumsal yatırımcıların ilgisi ise ETF kanalıyla devam ediyor. Geçen hafta kripto yatırım ürünleri 571 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu gelişme, Washington'dan gelen olumlu sinyallerin Bitcoin ve Ethereum trendini desteklediğini gösteriyor.

Uzun vadeli beklentiler konusunda ise uzmanlar oldukça iyimser. Wincent Kıdemli Direktörü Paul Howard, halving sonrası döngü verilerini referans alarak Bitcoin'in yıl sonuna kadar 150.000 dolara ulaşabileceğini öne sürüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe üç şiddetli deprem
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler

Sahte diploma soruşturmasına ilişkin Erdoğan'dan ilk yorum
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler

Zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi

Fenerbahçe'ye transfer önerisi! 2 tane bomba isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
title