ABD verileri kripto para piyasasındaki volatiliteyi artırabilir

Kripto türev piyasaları bu hafta dikkat çekici bir hareketlilik sergiliyor. Bitcoin'in hafta sonu 122.000 doları geçmesi ve Ethereum'un haftalık bazda yüzde 21 yükselmesi, piyasa katılımcılarının risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmesine neden oldu.

CPI Beklentisi Kripto Türev Piyasasını Hareketlendirdi

QCP Capital verilerine göre, Bitcoin opsiyon açık pozisyonu 43 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam temmuz ayındaki 49 milyar dolarlık zirve seviyesine oldukça yakın. Benzer şekilde, Ethereum opsiyon hacmi 13,9 milyar dolarla yılın en yüksek seviyesinde hareket ediyor.

Yatırımcılar özellikle 115.000-118.000 dolar aralığında Bitcoin satım opsiyonlarına yöneldi. Bu strateji, salı günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin olumsuz çıkması durumunda potansiyel kayıplara karşı koruma sağlamayı amaçlıyor.

Makroekonomik göstergelerin kripto piyasası üzerindeki etkisi son aylarda belirgin şekilde artmış durumda. QCP uzmanları, Bitcoin-hisse senedi korelasyonunun temmuz ortasından beri güçlendiğini ve BTC'nin yüzde 0,79 artışla pozitif performans gösterdiğini belirtiyor.

Kurumsal yatırımcıların ilgisi ise ETF kanalıyla devam ediyor. Geçen hafta kripto yatırım ürünleri 571 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu gelişme, Washington'dan gelen olumlu sinyallerin Bitcoin ve Ethereum trendini desteklediğini gösteriyor.

Uzun vadeli beklentiler konusunda ise uzmanlar oldukça iyimser. Wincent Kıdemli Direktörü Paul Howard, halving sonrası döngü verilerini referans alarak Bitcoin'in yıl sonuna kadar 150.000 dolara ulaşabileceğini öne sürüyor.