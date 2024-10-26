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ABD ve Nijerya kripto suçlarına karşı ortak mücadele edecek

ABD ve Nijerya kripto suçlarına karşı ortak mücadele edecek
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ABD ve Nijerya, kripto para ve dijital varlıklarla ilgili yasadışı finansal hareketlere karşı ortak bir mücadele platformu kurarak, siber suçlarla mücadele kapasitelerini artırma hedefi güdüyor. Kurulan yeni "İkili İrtibat Grubu", global dijital finans alanında ortaklığı pekiştiriyor ve iki ülkenin bu alandaki yürütme gücünü güçlendiriyor.

ABD ve Nijerya, kripto para birimleri ve dijital varlıklarla ilgili yasadışı faaliyetlere karşı koymak amacıyla ortak bir önlem alıyor. İki ülke, sınır ötesi siber suçlarla mücadelede ortaklığı artırmak için "Yasadışı Finans ve Kripto Paralar Üzerine İkili İrtibat Grubu" adında yeni bir platform oluşturdu. Bu ortaklık, global çapta dijital finansal hareketlilik artarken her iki ülkenin bu alanda yürütme kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

ABD ve Nijerya Siber Suçlarla Mücadelesinde Yeni Dönem Başlattı

Amerika Birleşik Devletleri ile Nijerya, dijital çağın getirdiği zorluklara karşı güçlerini birleştirme kararı aldı. İki ülke, kripto para dünyasındaki yasadışı faaliyetler ve siber suçlarla mücadele konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında, "Yasadışı Finans ve Kripto Paralar Üzerine İkili İrtibat Grubu" adında yeni bir oluşum hayata geçirildi. ABD Adalet Bakanlığı ve Nijeryalı yetkililerin ortak yönetiminde faaliyet gösterecek olan bu platform, sınır ötesi siber suçlarla mücadelede önemli bir rol üstlenecek.

Gelişen teknoloji ve dijital finansal işlemlerin yaygınlaşması, ülkeleri bu alanda daha sıkı önlemler almaya itiyor. Kurulan yeni yapı, ABD'nin siber güvenlik stratejileriyle uyumlu bir çerçevede, soruşturma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Bu önemli iş birliği anlaşması, kripto para borsası Binance'in üst düzey yöneticilerinden Tigran Gambaryan'ın Nijerya'daki tutukluluğunun sona ermesinin ardından geldi. Kara para aklama ve döviz manipülasyonu suçlamalarıyla Abuja'daki Kuje Islah Merkezi'nde tutulan Gambaryan, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Olayın bir diğer boyutunda, Gambaryan'ın çalışma arkadaşı Nadeem Anjarwalla da benzer suçlamalarla Nijerya'da gözaltına alınmış, ancak daha sonra Kenya'ya kaçmayı başarmıştı. Bu süreçte Binance, Gambaryan'ın şirket adına karar alma yetkisinin bulunmadığını belirterek, serbest bırakılması için çağrılarını sürdürmüştü.

İki ülke arasında kurulan bu yeni mekanizma, kripto varlıklarla ilgili suçların önlenmesi ve soruşturulması konusunda daha etkin bir koordinasyon sağlamayı amaçlıyor. Bu ortaklık sayesinde, kripto para dünyasında yaşanan yasadışı faaliyetlerle mücadelede daha güçlü adımlar atılması hedefleniyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Siber Suçlarla Mücadele Kripto Para Nijerya Finans

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